दिल्ली: फूल बेचने वाली महिला ने गांजा बेचने से किया इनकार, ड्रग माफिया ने लाठी-डंडों से पीटा, VIDEO

दक्षिण दिल्ली के हौज खास इलाके में गांजा बेचने से इनकार करने पर एक महिला और उसके 15 वर्षीय देवर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ लोगों ने दोनों पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया. दिवाली की रात हुई इस घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया.

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पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 35 वर्षीय सोनी, 22 वर्षीय उस्मान नौशाद और चार नाबालिग शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, घटना 8 नवंबर की रात की है.

पीड़िता राधा (37) संगम विहार की रहने वाली हैं. वह फूल और मालाएं बेचकर परिवार का गुजारा करती हैं. परिवार का आरोप है कि सोनी नाम का व्यक्ति उन पर गांजा बेचने का दबाव बना रहा था. इससे इनकार करने पर परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही थीं और पहले भी उनके साथ मारपीट की गई थी.

सड़क किनारे महिला पर लाठियों से हमला

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में महिला दक्षिण दिल्ली में सड़क किनारे बैठी दिखाई दे रही है. इसी दौरान एक सफेद शर्ट पहना हुआ लड़का फूल बेच रही महिला से किसी के बारे में पूछता है तभी उसके साथ मौजूद मुंह ढ़के हुए लड़का महिला पर डंडे से हमला करना शुरू कर देता है. महिला पर कई डंडे मारता है. बीच-बचाव करने आए लोगों पर भी एक अन्य व्यक्ति हमला करता दिखाई देता है.

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पीड़ित परिवार के सदस्य अमन ने बताया कि घटना तड़के करीब तीन बजे की है. उस समय राधा अकेले बैठकर मालाएं बना रही थीं और वह सो रहा था. अमन के मुताबिक, हमलावरों ने पहले उसके बारे में पूछा और फिर राधा को पीटना शुरू कर दिया. हमले में राधा बेहोश हो गईं. जब अमन की नींद खुली और वह बीच-बचाव के लिए पहुंचा तो आरोपियों ने उसे भी पीटा. उसने भागकर अस्पताल में मदद ली.

अमन ने दावा किया कि हमले में कम से कम 10 लोग शामिल थे और उनके पास लोहे की रॉड, लाठियां और चाकू थे. उसके सिर और पैर में चोट आई, जबकि राधा के सिर, पीठ और पैरों में चोटें लगीं. अमन के भाई को भी चोट पहुंचने का दावा किया गया है.

परिवार ने पुलिस पर भी लगाए आरोप

पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांजा बेचने से इनकार करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी. परिवार के वकील ने दावा किया कि उन्होंने पुलिस से चार से पांच बार शिकायत की, लेकिन शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं हुई. उनके मुताबिक, राधा और उनके बेटे का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था. वकील ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और मीडिया में मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई की. उन्होंने यह भी दावा किया कि राधा को नशीले पदार्थ बेचने से इनकार करने पर पहले भी तीन बार निशाना बनाया गया था.

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पुलिस ने क्या बताया?

दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में सोनी (35), उस्मान नौशाद (22) और चार नाबालिग शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, नौशाद के खिलाफ पहले भी दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें 2022 में जैतपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट और 2024 में बदरपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज हुआ था.

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पुलिस ने बताया कि सोनी के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मामले दर्ज हैं. इनमें एक मामला 2025 में हौज खास थाने और दूसरा 2026 में सफदरजंग एन्क्लेव थाने में दर्ज किया गया था. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और उनके बीच पहले भी विवाद हो चुका है. सोनी, राधा का रिश्तेदार है.

शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, आरोपी मौके पर पहुंचे, दोनों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की और धमकी देकर फरार हो गए. घायलों को मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले जाया गया. हौज खास थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 351(2), 79, 110, 3(5) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की आगे जांच की जा रही है.



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