FORTUNER को टक्कर देने आ रही ये धांसू SUV, जापानी कंपनी ने बनाया प्लान

जापानी ऑटोमेकर होंडा एक नई एसयूवी लॉन्च करने वाली है. कंपनी 1 दिसंबर को अपनी 7-सीटर एसयूवी होंडा अवांसियर (Honda Avancier) को लॉन्च करने वाली है. ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाली इस फुल साइज एसयूवी का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर से होगा. 1 दिसंबर को ही टोयोटा भी नई फॉर्च्यूनर को अनवील करने वाली है.

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अवांसियर की बात करें, तो ये होंडा की लगभग 5 मीटर लंबी एसयूवी होगी, जिसमें कंपनी अपनी नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दे सकती है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है.

क्या होगा कार में खास?

होंडा कई मार्केट में सीआर-वी को बेचती है, जो एक फुल साइज एसयूवी है. माना जा रहा है कि होंडा अवांसियर इससे ऊपर लॉन्च होगी. रिपोर्ट्स की मानें, तो ये कार 4960 एमएम लंबी, 1950 एमएम चौड़ी और 1690 एमएम ऊंची होगी. यानी ये कार 5 मीटर से सिर्फ 40 एमएम छोटी होगी.

ये कार 7-सीटर अवतार में आ सकती है. हालांकि, होंडा ने आधिकारिक रूप से इस कार के डायमेंशन और सीटिंग कॉन्फिग्रेशन को कन्फर्म नहीं किया है. होंडा अवांसियर का टीजर कंपनी ने जारी किया है. कार में स्लिम एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे.

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इसमें एलईडी हेडलैम्प्स मिलेंगे, जिन्हें बंपर पर जगह मिलेगी. इसमें स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन मिलेगा. साइड प्रोफाइल की बात करें, तो इसका लुक बॉक्सी एसयूवी से थोड़ा अलग होगा. ये एसयूवी एक उठी हुई एस्टेट कार जैसी दिखेगी. रियर में पूरी चौड़ाई तक फैला हुआ एलईडी लाइट बार होगा.

इंजन और हाइब्रिड टेक

कार में होंडा की नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी. कंपनी ने नई होंडा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भी कार के साथ टीज किया है. रिपोर्ट्स की मानें, तो अपकमिंग एसयूवी में 2.0 लीटर का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आएगा. हालांकि, इसकी बैटरी और रेंज की जानकारी नहीं है. हाइब्रिड सेटअप की वजह से कार में परफॉर्मेंस के साथ ही एफिशिएंसी भी मिलेगी.

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इस एसयूवी में कंपनी ऑल व्हील ड्राइव फीचर दे सकती है. होंडा 2030 तक 15 नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करने का ऐलान पहले ही कर चुकी है. ये कार 7-सीटर या 6 सीटर अवतार में आ सकती है. कार में प्रीमियम कैबिन मिलेगा, जो थ्री रो सीट्स के साथ आएगा. इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरे फीचर्स की फिलहाल जानकारी नहीं है.

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