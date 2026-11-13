बाइक से जा रहे पति-पत्नी के ऊपर गिरा होर्डिंग का भारी-भरकम पिलर, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक बाइक सवार कपल के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर किसी की भी सांस अटक जाए. पति-पत्नी बाइक से सड़क पर जा रहे थे. तभी सड़क किनारे लगा विज्ञापन होर्डिंग अचानक नीचे गिर पड़ा. उसका भारी-भरकम पिलर सीधे बाइक सवार दंपति के ऊपर आ गिरा. दोनों इसकी चपेट में आ गए. आसपास मौजूद लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े. गनीमत रही कि इस हादसे में पति-पत्नी की जान बच गई. पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

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घटना फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र में बहुआ रोड चौराहे की है. बुधवार की सुबह 12 नवंबर को यहां रोज की तरह वाहनों और राहगीरों की आवाजाही हो रही थी. इसी दौरान सड़क किनारे लगा विज्ञापन होर्डिंग अचानक नीचे गिरने लगा. उसी वक्त वहां से एक दंपति बाइक पर गुजर रहा था. इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, होर्डिंग का भारी पिलर उनके ऊपर गिर पड़ा. बाइक सवार पति-पत्नी इसकी चपेट में आ गए. अचानक हुए इस हादसे से चौराहे पर अफरा-तफरी मच गई.

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CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह होर्डिंग का पिलर अचानक गिरता है और बाइक सवार दंपति उसकी चपेट में आ जाता है. आसपास मौजूद लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं. हादसे के बाद वहां मौजूद दुकानदार और राहगीर बिना देर किए मदद में जुट गए. लोगों ने उन्हें पिलर के नीचे से निकालने में मदद की. राहत की बात रही कि इतने भारी पिलर की चपेट में आने के बाद भी दोनों की जान बच गई.

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हादसे में पति-पत्नी को मामूली चोटें आईं, जबकि उनकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर गिरे पिलर को हटवाया गया. घायल दंपति को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया.

इस घटना ने सड़क किनारे लगाए जाने वाले बड़े-बड़े होर्डिंग और उनके पिलर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर इतना भारी पिलर अचानक कैसे गिर गया? क्या उसे लगाने के दौरान सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया था या फिर समय के साथ उसकी पकड़ कमजोर हो गई थी? CCTV में यह पूरा हादसा कैद हुआ है.

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