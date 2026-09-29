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नई तैयारी में जुटा TATA... अब ला रहा NEXON का अपडेट, चल रही टेस्टिंग

टाटा एरिस की लॉन्चिंग के बाद कंपनी अपनी एक नई कार की टेस्टिंग में जुटी हुई है. हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन टाटा नेक्सॉन की, जिसे पिछले दिनों टेस्ट करते हुए स्पॉट किया गया है. इस कार में कंपनी पहले ज्यादा बड़े एलॉय व्हील्स दे सकती है. कम से कम टेस्टिंग में तो यही दिख रही है. आइए जानते हैं इस एसयूवी में क्या खास होगा.

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Tata Nexon का अपडेटेड वर्जन अगले साल लॉन्च हो सकता है. (Photo: Tata.cars)
Tata Nexon का अपडेटेड वर्जन अगले साल लॉन्च हो सकता है. (Photo: Tata.cars)

टाटा मोटर्स ने हाल में ही अपनी एक मात्र सेडान टिगोर को रिप्लेस करते हुए टाटा एरिस (Tata Aeris) को लॉन्च किया है. अब कंपनी एक नई कार की टेस्टिंग में जुटी हुई है, जो ब्रांड की टॉप सेलिंग एसयूवीज में से एक है. यानी कंपनी एक एसयूवी की टेस्टिंग कर रही है. हम बात कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon) नेक्स्ट जनरेशन की.  

इस कार को टेस्ट करते हुए स्पॉट किया गया है. टेस्टिंग में कार के ज्यादातर हिस्से कैमोफ्लॉज से ढके हुए थे. हालांकि, पिछले कई मौकों पर इस कार को टेस्ट करते हुए पाया है, जिसके आधार पर कुछ फीचर्स या फिर यूं कहें कि कुछ बदलाव का अंदाजा अब लाया जा सकता है. आइए जानते हैं नई नेक्सॉन में क्या कुछ खास होगा. 

क्या होगा NEXON में नया? 

लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में कार के एलॉय को स्पॉट किया गया है. इसके प्रोटोटाइप में टाटा कर्व जैसे एलॉय को देखा गया है. मैचिंग डिजाइन के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि टाटा अगले साल आने वाली नेक्सॉन में 18 इंच के एलॉय व्हील्स दे सकती है. फिलहाल कार में 16 इंच के एलॉय व्हील्स आते हैं. अगर कंपनी इसे अपडेट करती है, तो ये एक बड़ा बदलाव होगा. 

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स्पॉइ शॉट्स में टाटा नेक्सॉन को कर्व वाले एलॉय व्हील्स के साथ स्पॉट किया गया है. वैसे तो टायर का साइज नजर नहीं आया है लेकिन एलॉय का डिजाइन हू-ब-हू कर्व वाला है. कर्व में कंपनी 18 इंच के एलॉय व्हील्स ऑफर करती है. इसके अलावा टाटा पहले भी ऐसा कर चुकी है. जब कंपनी ने किसी दूसरी कार का एलॉय दूसरे मॉडल में टेस्ट किया है. 

यह भी पढ़ें: Mahindra ने पलट दिया खेल... TATA PUNCH को पछाड़ ये कार बनी टॉप सेलर

बाद में वो मॉडल उसी एलॉय के साथ लॉन्च हुआ. ऐसा हमने टाटा हैरियर के साथ देखा है. हैरियर को टाटा हेक्सा वाले एलॉय के साथ टेस्ट किया जा रहा था. बाद में ये कार 19 इंच के उन्हीं एलॉय के साथ लॉन्च हुई. हालांकि, हैरियर वाले एलॉय व्हील्स का डिजाइन हेक्सा से अलग था. 

टाटा नेक्सॉन के डिजाइन में हमें कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कार फ्रंट और रियर के साथ ही साइड से अभी अपडेट हो सकती है. यहां तक की रियर सीट्स पर हेडरूम को लेकर लोगों की शिकायत भी कंपनी दूर कर सकती है. इसके अलावा कार में कई नए लाइफस्टाइल फीचर्स जोड़े जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: TATA का धमाका, Maruti Dzire से 1 लाख रुपये कम में लॉन्च हुई Aeris, इतनी है कीमत

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कब लॉन्च होगी नई नेक्सॉन? 

टाटा की ये कॉम्पैक्ट एसयूवी 2027 में लॉन्च होने वाली है. कंपनी ने पहली बार टाटा नेक्सॉन को 2017 में लॉन्च किया था. ये कार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक अवतार में आती है. फिलहाल टाटा ने इस कार की लॉन्च डेट और फीचर्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. 

टाटा नेक्सॉन की हर महीने अच्छी खास यूनिट्स बेचती है. कंपनी के पोर्टफोलियो में नेक्सॉन ब्रांड की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. इस एसयूवी की 18,431 यूनिट्स अगस्त 2026 में बिकी हैं. पिछले साल अगस्त में इस कार की 14,004 यूनिट्स बिकी थीं. यानी ईयर-ऑन-ईयर इसकी सेल्स में 31.61 परसेंट का इजाफा हुआ है.

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