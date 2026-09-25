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TATA का धमाका, लॉन्च हुई Aeris, मलबे में दबी कार का ऐसा हुआ हाल

टाटा ने अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान एरिस को लॉन्च कर दिया है. ये कार दमदार फीचर्स के साथ आती है. इसमें सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है. इस कार में 360 डिग्री कैमरा, डैशकैम, 6 एयरबैग समेत कई दूसरे फीचर्स मिलेंगे. टाटा एरिस को कंपनी ने पेट्रोल और सीएनजी इंजन के साथ लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इस कार की खास बातें.

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Tata Aeris में कंपनी ने सेफ्टी पर खास ध्यान दिया है. (Photo: YouTube/ Tata Cars)
Tata Aeris में कंपनी ने सेफ्टी पर खास ध्यान दिया है. (Photo: YouTube/ Tata Cars)

टाटा ने अपनी नई कार एरिस (TATA Aeris) को लॉन्च कर दिया है. इस कार का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी डिजायर, हुंडई ऑरा और होंडा अमेज से होगा. टाटा इस कार को एक पर्सनल कार की तौर पर पेश कर रही है. मारुति सुजुकी डिजायर की सेल्स का बड़ा हिस्सा कैब या टैक्सी ड्राइवर से आता है. डिजायर इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है.

एरिसा को टाटा ने टिगोर की जगह लॉन्च किया है. इसमें ना सिर्फ नया डिजाइन मिल रहा है बल्कि इसमें सेफ्टी और दूसरे फीचर्स को बेहतर किया गया है. ये कार 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग और कई दूसरे फीचर्स के साथ आती है. आइए जानते हैं इस कार की खास बातें. 

TATA Aeris में क्या है खास? 

टाटा ने इस कार को एक पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही वेरिएंट्स में लॉन्च किया है. इस कार में डुअल सीएनजी सिलेंडर के साथ आएगी. इसका इंटीरियर काफी हद तक टाटा टियागो जैसा है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. कार में इन-बिल्ट डैशकैम, 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, लेदर सीट्स और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलेंगे.

इसमें एसी समेत कई कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन्स दी गई हैं. कार की सेफ्टी का कंपनी ने खास ध्यान रखा है. ये कार सीएनजी के साथ एएमटी के साथ मिलेगी. कंपनी ने इस की सेफ्टी को दिखाने के लिए इसके ऊपर ट्रक से मलबा गिराया है. मलबे में दबे होने के बाद भी जब कार को बाहर निकाला गया, तो वो आसानी से चल रही थी. इस टेस्ट के लिए कंपनी ने कार का सीएनजी वेरिएंट चुना था.

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कार में डीवीआर, एसवीएस, टीपीएमएस, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, रोल ओवर मिटिगेटिंगस, हिल होल्ड कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, पोस्ट क्रैश एसओएस सपोर्ट और पोस्ट क्रैश पैनिक नोटिफिकेशन जैसे कई सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे. 

इंजन और पावर

ये कार 86 पीएस की पावर और 113 एनएम टॉर्क वाले पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च हुई है. वहीं सीएनजी में कार 75.5 पीएस की पावर और 96.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करती है. टाटा एरिस सीधे सीएनजी पर स्टार्ट हो सकती है. इसमें 70 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. 

कार में 170 एमएम टा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है. कंपनी का कहना है कि कार के सस्पेशन को भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर ट्यून किया गया है. एएमटी में कंपनी ने लिवर को रिप्लेस करके कॉम्पैक्ट नॉब दिया है. साथ ही कंपनी ने इसमें पैडल शिफ्ट दिए हैं.

ये खबर अभी अपडेट हो रही है...

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