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iQOO 16 लॉन्च, 8400mAh बैटरी और 165Hz स्क्रीन रिफ़्रेश रेट, जानिए क़ीमत और तमाम फीचर्स

iQOO 16 Launched: iQOO 16 में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेग्मेंट में किलर हो सकते हैं. गेमर्स के लिए ये बेहतरीन पैकेज साबित होगा या नहीं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा. लेकिन पेपर पर जो स्पेसिफिकेशन्स हैं उससे लगता है ये फोन दमदार होगा.

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iQOO 16
iQOO 16

iQOO ने चीन में अपना नया फ्लैगशिप फोन iQOO 16 लॉन्च कर दिया है. गेमिंग सेंट्रिक इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा दिया गया है, लेकिन यहां. इसमें 1/1.3 इंच का बड़ा सेंसर इस्तेमाल किया गया है. कंपनी के मुताबिक यह सेंसर पिछले मॉडल के मुकाबले 79 प्रतिशत ज्यादा रोशनी कैप्चर कर सकता है. कैमरे में सीआईपीए 5.5 स्तर का स्थिरीकरण और सुपर एचडीआर तकनीक भी दी गई है. 

iQOO 16 में Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite Extreme जेन 6 चिपसेट दिया गया है. इसके साथ कंपनी का अपना Q4 गेमिंग चिप भी है. इसका इस्तेमाल गेमिंग के दौरान ग्राफिक्स, फ्रेम रेट और प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: iQOO ने सस्ता किया अपना 5G फोन! ₹17,499 में 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

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आईकू ने फोन को गेमिंग के लिए काफी आक्रामक तरीके से तैयार किया है. कंपनी के अनुसार कुछ गेम में 2K रिजॉल्यूशन पर 165 फ्रेम प्रति सेकंड तक गेमिंग सपोर्ट है. फोन में कंपनी का मॉन्स्टर सुपर इंजन भी है. इसमें ऐसा इन-बिल्ट एमुलेटर दिया गया है जो करीब 100 पीसी गेम को ऑफलाइन चलाने के कैपेबल होगा. 

165Hz की स्क्रीन

iQOO 16 में 6.85 इंच की 2K स्क्रीन दी गई है. इसमें सैमसंग की नई M एमोलेड तकनीक इस्तेमाल की गई है और रिफ्रेश रेट 165Hz तक है. कंपनी ने स्क्रीन में एलईएडी 2.0 तकनीक भी दी है. 

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स्क्रीन की ग्लोबल पीक ब्राइटनेस 2,800 निट्स तक बताई गई है, जबकि लोकल ब्राइटनेस 10,000 निट्स तक पहुंच सकती है. 165Hz रिफ्रेश रेट का फायदा सिर्फ गेमिंग में नहीं मिलेगा. सामान्य इस्तेमाल में भी स्क्रॉलिंग और एनिमेशन ज्यादा स्मूद दिखाई दे सकते हैं. हालांकि 165Hz का फायदा तभी ज्यादा दिखेगा जब ऐप और गेम उस रिफ्रेश रेट का इस्तेमाल करें.

कैमरे में इस बार बड़ा बदलाव

iQOO 16 का कैमरा इस लॉन्च का सबसे दिलचस्प हिस्सा है. मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और इसमें 1/1.3 इंच का बड़ा सेंसर दिया गया है. iQOO के अनुसार यह पिछली पीढ़ी के 1/1.56 इंच सेंसर की तुलना में काफी बड़ा है और 79 प्रतिशत ज्यादा रोशनी पकड़ सकता है. 

यह भी पढ़ें:  Vivo इस दिन ला रहा है फोल्डेबल फोन, 7000mAh बैटरी के साथ कीमत iPhone Duo से काफी कम!

कंपनी ने कैमरे में सुपर HDR और नाइस 3.0 ऑप्टिकल रिकंस्ट्रक्शन तकनीक भी दी है. फोन में तीन रियर कैमरों वाला सेटअप है.फोन के कैमरा मॉड्यूल को भी पूरी तरह नया डिजाइन दिया गया है. पीछे तीन कैमरों को चौकोर मॉड्यूल में रखा गया है और कंपनी ने इसके डिजाइन को अलग पहचान देने की कोशिश की है. 

8400mAh की बैटरी

iQOO 16 में 8,400mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. यह खास तौर पर गेमिंग और लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है. फोन में 100 वॉट वायर्ड चार्जिंग और 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है. 

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भारत में कब आएगा iQOO 16?

फिलहाल iQOO 16 चीन में लॉन्च हुआ है. कंपनी ने 29 सितंबर को चीन में इसे पेश किया है. भारतीय बाजार के लिए लॉन्च तारीख और कीमत की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है. 

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