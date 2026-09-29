अचानक खेत में उतरा हेलीकॉप्टर! ऊपर मंडराता रहा दूसरा, गांव में मचा हड़कंप; घरों से निकलकर दौड़े लोग

UP News: बिजनौर के रायपुर गढ़ी गांव में उस समय लोगों के बीच हलचल मच गई, जब एक हेलीकॉप्टर अचानक खेत में उतर गया. हेलीकॉप्टर को खेत में उतरता देख आसपास के गांवों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और बड़ी संख्या में ग्रामीण उसे देखने के लिए खेतों की ओर दौड़ पड़े.

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बढ़ापुर थाना इलाके का यह मामला है. हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या आने के बाद उसे एहतियात के तौर पर खेत में उतारा गया. हेलीकॉप्टर के अचानक खेत में उतरने की खबर आसपास के लोगों तक पहुंची तो काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. देखते ही देखते हेलीकॉप्टर के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई.

हेलीकॉप्टर के पास काम करते रहे कर्मचारी



बताया जा रहा है कि खेत में उतरने के बाद करीब 20 मिनट तक हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या को दूर करने का काम किया गया. इस दौरान हेलीकॉप्टर वहीं खेत में खड़ा रहा और उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटती रही. देखें VIDEO:-

हेलीकॉप्टर के खेत में उतरने के दौरान उसकी मदद के लिए एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी आसमान में मंडराता रहा. इससे मौके पर मौजूद लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई. ग्रामीण काफी देर तक खेत में खड़े होकर हेलीकॉप्टर को देखते रहे और कई लोग इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते नजर आए. देखें VIDEO:-

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तकनीकी दिक्कत दूर होने के बाद फिर भरी उड़ान



करीब 20 मिनट तक काम किए जाने के बाद हेलीकॉप्टर की तकनीकी समस्या को दूर कर लिया गया. इसके बाद हेलीकॉप्टर को सुरक्षित तरीके से खेत से उड़ाया गया. हेलीकॉप्टर के दोबारा उड़ान भरने के बाद मौके पर जमा ग्रामीण भी धीरे-धीरे अपने घरों की ओर लौट गए.

पुलिस ने 'आजतक' को क्या बताया



जब इस पूरे मामले को लेकर आजतक ने नगीना क्षेत्राधिकार राजेश सोलंकी से बात कि तो उन्होंने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है. हेलीकॉप्टर कुछ समय के लिए नीचे उतरा था, लेकिन किस कारण वश उतरा था? अभी तक यह सामने नहीं आ पाया है. कुछ समय लैंड के बाद हेलीकॉप्टर खुद हवा में उड़ गया था.

फिलहाल, हेलीकॉप्टर को खेत में उतारने की वजह तकनीकी समस्या बताई जा रही है. घटना बढ़ापुर थाना क्षेत्र के रायपुर गढ़ी गांव की है.

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