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J-K: कठुआ में CISF कैंप में फायरिंग, जवान ने सहकर्मियों पर बरसाईं गोलियां, 4 की मौत

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बसोली में CISF कैंप में एक जवान ने अपने साथी जवानों पर फायरिंग कर दी, इस घटना में चार जवानों की मौत हो गई है. फायरिंग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

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बहस के चलते 2009 बैच के एक डेक कॉन्स्टेबल ने CISF के चार जवानों पर चलाई गोली
बहस के चलते 2009 बैच के एक डेक कॉन्स्टेबल ने CISF के चार जवानों पर चलाई गोली

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बसोली में CISF कैंप में 2009 बैच के एक हेड कॉन्स्टेबल HC अवदेश कुमार ने अपने साथी जवानों पर फायरिंग कर दी, जिसमें चार जवानों की मौत हो गई. घटना की वजह और परिस्थितियों का पता नहीं चल पाया है, मामले की जांच जारी है. CISF हेडक्वार्टर ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं और डीजी CISF पूरी घटना की मॉनीटरिंग कर रहे हैं.

शुरुआती तौर पर इस घटना को Fratricide (आपसी गोलीबारी) के रूप में देखा जा रहा था.कठुआ ज़िला पुलिस की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है. 

कॉन्स्टेबल संजीव
कॉन्स्टेबल संजीव

 

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चार मृतकों में CISF के असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, ड्यूटी चेंज के समय बहस हुई जिसके चलते जवान ने अपने ही सहकर्मियों पर फायरिंग कर दी.

इस मामले में सीआईएसफ हैडक्वाटर ने कोर्ट आफ इंक्वारी के आदेश दिए हैं. डीजी CISF पूरी घटना की मॉनीटरिंग कर रहे हैं. बता दें, यह इलाका हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है. इसकी सीमा हिमाचल के चंबा ज़िले से लगती है. 

असिस्टेंट कामंडेंट अंकित पांडे
असिस्टेंट कमांडेंट अंकित पांडे

 

यह भी पढ़ें: IMK टेरर केस में NIA की 16 ठिकानों पर छापेमारी, कट्टरपंथ फैलाने के 13 आरोपी गिरफ्तार

मृतक जवानों की पहचान असिस्टेंट कमांडेंट अंकित कुमार पांडे (कंपनी कमांडर), सब-इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, कॉन्स्टेबल संजीव कुमार और कॉन्स्टेबल मोहम्मद रफीक के रूप में हुई है.

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अधिकारियों ने बताया कि कठुआ में सेवा-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यूनिट में किसी बात को लेकर CISF जवानों के बीच बहस हो गई.

सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह
सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह

 

इसी दौरान 2009 बैच के एक हेड कॉन्स्टेबल HC अवदेश कुमार ने CISF के ही चार जवानों पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई.

CT मोहम्मद रफीक
CT मोहम्मद रफीक

 

यह घटना शाम 7 बजे हुई. घटना के बाद आरोपी हेड कॉन्स्टेबल को पुलिस के हवाले किया गया है. वहीं, CISF ने मामले की आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है. 

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