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बिल्डिंग पेंट कर रहा था मजदूर, बुजुर्ग ने उसकी सुरक्षा रस्सी काटी, फिर कपड़ा सूखने डाल दिया

चीन में एक ऊंची इमारत को पेंट कर रहे एक मजदूर की सुरक्षा रस्सी को काटकर बुजुर्ग ने उस पर कपड़ा सूखने को दे दिया. गनीमत रही कि उस वक्त मजदूर नीचे उतर गया था.

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चीन में एक बुजुर्ग ने इमारत पेंट कर रहे एक पेंटर की रस्सी काट दी (Photo - AI Generated)
चीन में एक बुजुर्ग ने इमारत पेंट कर रहे एक पेंटर की रस्सी काट दी (Photo - AI Generated)

चीन में एक बुजुर्ग की अजीबोगरीब हरकत ने सोशल मीडिया पर लोगों को गुस्से से भर दिया है. यहां एक मजदूर ऊंची इमारत की बाहरी दीवार की मरम्मत और पेंटिंग कर रहा था. वह 30वीं मंजिल से नीचे उतर रहा था, तभी उसे पता चला कि उसकी सुरक्षा रस्सी का एक हिस्सा किसी ने काट दिया है. जांच हुई तो पता चला कि दूसरी मंजिल पर रहने वाले एक बुजुर्ग ने रस्सी काटकर उसे कपड़े सुखाने की डोरी बना लिया था. गनीमत रही कि जिस वक्त रस्सी काटी गई, उस समय कोई मजदूर उससे लटककर काम नहीं कर रहा था.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला चीन के गुआंगडोंग प्रांत के फोशान शहर का है. घटना 17 सितंबर की बताई जा रही है. मजदूर लियू एक ऊंची इमारत की बाहरी दीवार पर काम कर रहे थे. काम खत्म कर वह 30वीं मंजिल से नीचे उतरते हुए दूसरी मंजिल के एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचे. इसी दौरान उन्हें अपनी सुरक्षा रस्सी कटी हुई मिली. रस्सी का कुछ हिस्सा प्लेटफॉर्म पर पड़ा था.

120 मीटर लंबी रस्सी में से 10 मीटर काट दिए
लियू के मुताबिक, उनकी सुरक्षा रस्सी करीब 120 मीटर लंबी थी. इसमें से 10 मीटर से ज्यादा हिस्सा काट दिया गया था. इस वजह से वह पहली मंजिल तक नीचे नहीं उतर पा रहे थे. उन्होंने इस हरकत को बेहद लापरवाही भरा बताया.

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बाद में जांच में पता चला कि रस्सी दूसरी मंजिल पर रहने वाले 70 साल से ज्यादा उम्र के एक बुजुर्ग ने काटी थी. बुजुर्ग का जेंडर सार्वजनिक नहीं किया गया है. उनका कहना था कि उन्हें पता ही नहीं था कि यह ऊंचाई पर काम करने वाले मजदूर की सुरक्षा रस्सी है. उन्होंने इसे कपड़े सुखाने के लिए काटा था.

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मजदूर ने नहीं की पुलिस में शिकायत, मांगा मुआवजा
घटना के बाद लियू ने पुलिस में शिकायत करने के बजाय बिल्डिंग की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी से बात की. बुजुर्ग की उम्र को देखते हुए उन्होंने मामला आगे नहीं बढ़ाया. हालांकि, रस्सी के नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने 400 युआन यानी करीब 60 अमेरिकी डॉलर का मुआवजा मांगा.

यह घटना चीन के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. इससे जुड़े पोस्ट को 6.1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया. कई लोगों ने बुजुर्ग की इस हरकत की कड़ी आलोचना की. कुछ यूजर्स ने इसे हत्या की कोशिश तक करार दिया. उनका कहना था कि उम्र ज्यादा होने या जानकारी न होने का मतलब यह नहीं कि किसी की जान खतरे में डाल दी जाए.

एक अन्य यूजर ने कहा कि मजदूर को पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी. उसके मुताबिक, गलत काम करने वालों के प्रति जरूरत से ज्यादा नरमी बरतने से उनके लिए परिणाम भी हल्के हो जाते हैं.

क्या कहता है चीन का कानून?
चीन की शानक्सी हाओगोंग लॉ फर्म के वकील वांग हाओगोंग के मुताबिक, सुरक्षा रस्सी काटना और उसे अपने इस्तेमाल में लेना मजदूर के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन है. अगर इस घटना से मजदूर को काम का नुकसान या कमाई में कमी जैसी अतिरिक्त परेशानी हुई है, तो वह कानूनी रास्ते से मुआवजे की मांग कर सकता है.

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हालांकि, 400 युआन की रकम चोरी के मामले में कानूनी कार्रवाई की सामान्य सीमा से कम है. चीन में 75 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को कुछ दीवानी और आपराधिक मामलों में राहत मिल सकती है. इसमें सजा कम करना या हल्की कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है.

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला
चीन में ऊंचाई पर काम करने वाले मजदूर की सुरक्षा रस्सी काटने का यह पहला मामला नहीं है. दिसंबर 2017 में हेनान प्रांत के झेंगझोऊ शहर में काओ नाम के एक व्यक्ति ने निर्माण कार्य को लेकर विवाद के बाद एक मजदूर की सुरक्षा रस्सी काट दी थी.

उस घटना में मजदूर चौथी मंजिल से नीचे गिर गया था और उसे कई जगह फ्रैक्चर हुए थे. बाद में काओ को जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया गया. उसे नौ महीने की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया.

ताजा घटना में मजदूर की जान बच गई, लेकिन यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि ऊंचाई पर काम करने वाले लोगों के लिए सुरक्षा उपकरणों से छेड़छाड़ कितनी खतरनाक हो सकती है. एक रस्सी को कपड़े सुखाने की डोरी समझकर काट देना किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता था.

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