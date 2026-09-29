ठाणे में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में भोजपुरी एक्टर गिरफ्तार, दो महिलाओं को किया गया रेस्क्यू

ठाणे क्राइम ब्रांच के एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल (AHTC) ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में एक भोजपुरी एक्टर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर देह व्यापार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. इस कार्रवाई के दौरान दो महिलाओं को भी रेस्क्यू कराया गया, जिन्हें कथित तौर पर वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश की जा रही थी. पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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पुलिस के मुताबिक, इस पूरे मामले की जानकारी ठाणे क्राइम ब्रांच के एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को मिली थी. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अंजली आंधले को आरोपी के कथित तौर पर देह व्यापार की गतिविधियों में शामिल होने के बारे में खास जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस ने सूचना की पुष्टि करने और आरोपी को पकड़ने के लिए कार्रवाई की योजना बनाई. इसी के तहत AHTC की टीम ने ठाणे के वागले एस्टेट इलाके में जाल बिछाया.

पुलिस ने बताया कि 26 सितंबर को पदवाल नगर इलाके में यह कार्रवाई की गई. AHTC की टीम ने दोपहर करीब 3 बजे आरोपी को उस वक्त पकड़ा, जब वह कथित तौर पर दो महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश कर रही थी. कार्रवाई के दौरान दोनों महिलाओं को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया. इसके बाद आरोपी एक्टर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई.

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जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी भोजपुरी और हिंदी की कई फिल्मों में काम कर चुकी है. इसके अलावा वह अलग-अलग डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई 10 से ज्यादा वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित सेक्स रैकेट से उसका जुड़ाव किस तरह का था और इस मामले में उसके साथ कोई और व्यक्ति भी शामिल था या नहीं.

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के साथ-साथ Immoral Traffic (Prevention) Act यानी अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. पुलिस रेस्क्यू की गई दोनों महिलाओं से भी जानकारी जुटा रही है. जांच एजेंसी अब पूरे नेटवर्क और आरोपी की कथित गतिविधियों से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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