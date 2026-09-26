Mahindra ने पलट दिया खेल... TATA PUNCH को पछाड़ ये कार बनी टॉप सेलर

भारतीय इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है. अगस्त 2026 में भारतीय इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार सेगमेंट की ग्रोथ 85 परसेंट है. यानी ईयर-ऑन-ईयर इस सेगमेंट की सेल्स में 85 परसेंट का इजाफा हुआ है. इस दौरान तमाम कंपनियों ने कुल 36,593 कारों को बेचा है. इन सब के बीच बड़ा खेल महिंद्रा की सेल्स में हुआ है.

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अब तक भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार टाटा मोटर्स की होती थी. लेकिन अगस्त 2026 में महिंद्रा ने टाटा का खेल पलट दिया है. टॉप सेलिंग कार की बात करें, तो महिंद्रा एक्सईवी 9एस (Mahindra XEV 9s) सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है.

कंपनी ने इस कार की 4,508 यूनिट्स को बेचा है. ये एक थ्री रो एसयूवी है. इसके मुकाबले टाटा पंच (TATA PUNCH) की अगस्त में 4,430 यूनिट्स बिकी हैं. ये नंबर्स दिखाते हैं कि भारतीय इलेक्ट्रिक पैसेंजर मार्केट में कंपटीशन की तरह से बढ़ रहा है.

7-सीटर महिंद्रा का जलवा

हालांकि, टाटा मोटर्स अभी भी भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेच रहा है. उसकी वजह कंपनी के पोर्टफोलियो में कई इलेक्ट्रिक कारों का होना है. महिंद्रा की एक्सईवी 9एस एक 7-सीटर एसयूवी है. फिलहाल टाटा के पास इसके मुकाबले की कोई कार नहीं है. कंपनी सफारी ईवी पर काम तो कर रही है, लेकिन उसकी लॉन्च डेट की कोई जानकारी नहीं है.

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महिंद्रा एक्सईवी 9एस की बात करें, तो ये तीन बैटरी ऑप्शन- 59kWh, 70kWh और 79kWh में आती है. इसमें 521 किलोमीटर और 679 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है. महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत 20.65 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है.

टॉप-5 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कारें

टाटा पंच और महिंद्रा एक्सईवी 9एस की सेल में सिर्फ 78 यूनिट्स का अंतर है. टाटा पंच सेगमेंट की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. इसके बाद टाटा नेक्सॉन ईवी आती है, जिसकी अगस्त 2026 में 3,975 यूनिट्स बिकी हैं. चौथे नंबर पर एमजी विंडसर है, जिसकी 3,705 यूनिट्स बिकी हैं. जबकि 5वें नंबर पर टाटा हैरियर ईवी है, जिसकी 2,103 यूनिट्स अगस्त में बिकी हैं.

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टॉप 5 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में तीन टाटा की है, जो सेगमेंट में ब्रांड के दबदबे को दिखाता है. हालांकि, एक और बात साफ है कि लोग 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार को पसंद कर रहे हैं. फिलहाल टाटा के पास ऐसी कोई कार नहीं है. अगस्त 2026 में टाटा सिएरा ईवी की 1,930 यूनिट्स और टाटा टियागो ईवी की 1,730 यूनिट्स बिकी हैं.

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