scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mahindra ने पलट दिया खेल... TATA PUNCH को पछाड़ ये कार बनी टॉप सेलर

भारतीय बाजार में जब भी इलेक्ट्रिक कारों की चर्चा होती है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले टाटा मोटर्स का नाम आता है. टाटा मोटर्स बाजार में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचती है. लेकिन अगस्त 2026 में महिंद्रा ने टाटा को कड़ी टक्कर दी है. अगस्त 2026 में टाटा की पंच को पछाड़कर महिंद्रा की एक्सईवी 9एस सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है.

Advertisement
X
Mahindra XEV 9S अगस्त की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है. (Photo: mahindraelectricsuv.com)
Mahindra XEV 9S अगस्त की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है. (Photo: mahindraelectricsuv.com)

भारतीय इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है. अगस्त 2026 में भारतीय इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार सेगमेंट की ग्रोथ 85 परसेंट है. यानी ईयर-ऑन-ईयर इस सेगमेंट की सेल्स में 85 परसेंट का इजाफा हुआ है. इस दौरान तमाम कंपनियों ने कुल 36,593 कारों को बेचा है. इन सब के बीच बड़ा खेल महिंद्रा की सेल्स में हुआ है. 

अब तक भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार टाटा मोटर्स की होती थी. लेकिन अगस्त 2026 में महिंद्रा ने टाटा का खेल पलट दिया है. टॉप सेलिंग कार की बात करें, तो महिंद्रा एक्सईवी 9एस (Mahindra XEV 9s) सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. 

कंपनी ने इस कार की 4,508 यूनिट्स को बेचा है. ये एक थ्री रो एसयूवी है. इसके मुकाबले टाटा पंच (TATA PUNCH) की अगस्त में 4,430 यूनिट्स बिकी हैं. ये नंबर्स दिखाते हैं कि भारतीय इलेक्ट्रिक पैसेंजर मार्केट में कंपटीशन की तरह से बढ़ रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Mahindra BE6
111.5% बढ़ी महिंद्रा की कारों की सेल, इन SUVs पर है लोगों की नजर
Renault Duster
मारुति जैसा माइलेज, CRETA-SIERRA जैसा लुक... आ रही धांसू SUV
Nissan Tekton
स्कॉर्पियो को टक्कर देने आ रही नई 7-सीटर SUV, चल रही है टेस्टिंग
Mercedes-AMG G63 Offroad Pro
240KM की रफ्तार... प्रो ऑफरोडिंग के लिए लॉन्च हुई SUV, इतनी है कीमत
Mahindra XUV 3XO RevX Edge
Mahindra ने चल दिया दांव... लॉन्च की नई SUV, इतने रुपये है कीमत

7-सीटर महिंद्रा का जलवा

हालांकि, टाटा मोटर्स अभी भी भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेच रहा है. उसकी वजह कंपनी के पोर्टफोलियो में कई इलेक्ट्रिक कारों का होना है. महिंद्रा की एक्सईवी 9एस एक 7-सीटर एसयूवी है. फिलहाल टाटा के पास इसके मुकाबले की कोई कार नहीं है. कंपनी सफारी ईवी पर काम तो कर रही है, लेकिन उसकी लॉन्च डेट की कोई जानकारी नहीं है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: MARUTI जैसा माइलेज, CRETA-SIERRA जैसा लुक... आ रही धांसू SUV

महिंद्रा एक्सईवी 9एस की बात करें, तो ये तीन बैटरी ऑप्शन- 59kWh, 70kWh और 79kWh में आती है. इसमें 521 किलोमीटर और 679 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है. महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत 20.65 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. 

टॉप-5 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कारें

टाटा पंच और महिंद्रा एक्सईवी 9एस की सेल में सिर्फ 78 यूनिट्स का अंतर है. टाटा पंच सेगमेंट की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. इसके बाद टाटा नेक्सॉन ईवी आती है, जिसकी अगस्त 2026 में 3,975 यूनिट्स बिकी हैं. चौथे नंबर पर एमजी विंडसर है, जिसकी 3,705 यूनिट्स बिकी हैं. जबकि 5वें नंबर पर टाटा हैरियर ईवी है, जिसकी 2,103 यूनिट्स अगस्त में बिकी हैं. 

यह भी पढ़ें: स्कॉर्पियो की टक्कर में आ रही नई 7-सीटर, टेस्टिंग में नजर आई खास SUV

टॉप 5 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में तीन टाटा की है, जो सेगमेंट में ब्रांड के दबदबे को दिखाता है. हालांकि, एक और बात साफ है कि लोग 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार को पसंद कर रहे हैं. फिलहाल टाटा के पास ऐसी कोई कार नहीं है. अगस्त 2026 में टाटा सिएरा ईवी की 1,930 यूनिट्स और टाटा टियागो ईवी की 1,730 यूनिट्स बिकी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिवाली पर घर में खूब लाइट लगाएंगे? पहले समझ लें बिजली के लोड का हिसाब |
    पति ने पत्नी को कोर्ट परिसर में पटका, बाल पकड़कर पीटा और... बचाने आए शख्स ने जड़ दिया जोरदार तमाचा, VIDEO |
    Free Aadhaar Card Update: 30 सितंबर को खत्‍म हो रही Aadhaar की ये डेडलाइन, फटाफट पूरा करें काम! |
    पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में बड़ा धमाका, 11 लोगों की मौत और 30 घायल |
    रूस के भीषण मिसाइल हमलों से थर्राया यूक्रेन, 4 लोगों की मौत और कई घायल |
    विवाद के बीच दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, CEC के साथ दोनों चुनाव आयुक्त शामिल |
    विवादों के बीच दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, CEC के साथ दोनों चुनाव आयुक्त शामिल |
    शवों के टुकड़े, मुर्दाघर फुल और अपनों की तलाश में भटकते लोग... बाढ़ के एक महीने बाद भी नेपाल में 5300 लोग लापता |
    'लव एंड वॉर' से विक्की कौशल का फर्स्ट लुक आउट, रणबीर कपूर को देंगे टक्कर, पोस्टर में दिखा किलर अवतार |
    Homemade Lip Balm: बाजार के महंगे लिप बाम छोड़ें, घर की इन 2 चीजों से बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ बनेंगे मक्खन जैसे मुलायम
    Advertisement