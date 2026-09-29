कमरे से मिला ग्राइंडर, गुप्तांग कटा और सिर में फ्रैक्चर... प्रेमानंद महाराज के शिष्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उड़ाए होश

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी (25) सुसाइड मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस प्रशासन जताई गई आशंकाओं और मामले के सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहनता से जांच कर रहा है.

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मामले में क्षेत्राधिकारी (CO) वृंदावन संजीव कुमार ने बताया कि शुरुआती तौर पर यह मामला आत्महत्या से जुड़ा है. सीसीटीवी फुटेज की शुरुआती जांच से यह साफ होता है कि दीपक लोधी ने छत से कूदकर सुसाइड किया है. हालांकि, परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम और सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ उनके साथियों से पूछताछ कर हर एंगल को खंगाल रही है.



कमरे में मिला ग्राइंडर, प्राइवेट पार्ट कटने के मिले तथ्य



सीओ संजीव कुमार ने बताया कि जिस कमरे में रसिक दुलारी शरण रहते थे, वहां से जांच के दौरान एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर (कटिंग मशीन) बरामद हुआ है. जांच में उनके प्राइवेट पार्ट के कटने के तथ्य भी प्रकाश में आए हैं.

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या उन्होंने छत से कूदने से पहले खुद को ग्राइंडर से क्षति पहुंचाई थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था. यह पूरी स्थिति फॉरेंसिक जांच और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ही साफ हो पाएगी. मृतक का अंतिम संस्कार परिजनों की मौजूदगी में वृंदावन में ही कर दिया गया है.

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पीएम से हुआ मौत की वजह का खुलासा



मृतक दीपक कुमार पुत्र चेतराम लोधी का पोस्टमार्टम मथुरा में किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, मौत की मुख्य वजह 'अत्यधिक खून बहने से लगा शॉक' दर्शाई गई है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुख्य बिंदु



शरीर पर चोटें: सिर पर 14 टांके का घाव, निचले होंठ व ठुड्डी पर गहरे कट, टखने की हड्डी टूटी होना और गुप्तांग के जड़ वाले हिस्से पर 5 टांके का निशान.

अंदरूनी जांच: खोपड़ी के पीछे हेयरलाइन फ्रैक्चर और खून का थक्का. छाती की बाईं तरफ की 5वीं से 8वीं तक की पसलियां टूटी हुई पाई गईं और बायां फेफड़ा फटा हुआ था.

गुप्तांग स्थिति: शरीर का निजी अंग शरीर से अलग पाया गया है.

'हर बिंदु पर हो रही निष्पक्ष जांच'



CO वृंदावन ने साफ किया कि पुलिस प्रशासन किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर रहा है. देखें VIDEO:-

परिजनों के बयानों को दर्ज किया जा रहा है और आश्रम के लोगों से भी पूछताछ जारी है ताकि इस दुखद घटना के पीछे की सही वजह का पता लगाया जा सके.

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