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627KM रेंज, 5-स्टार सेफ्टी, डीजल कार छोड़ गोवा CM ने खरीदी देसी EV

भारत में इस वक्त ग्रीन मोबिलिटी पर काफी जोर दिया जा रहा है. इस क्रम में सरकार भी शामिल है. गोवा के सीएम ने अपनी आधिकारिक कार के लिए हैरियर ईवी को चुना है. उन्होंने डीजल कार की जगह इसे शामिल किया है. देसी कंपनी की इस इलेक्ट्रिक कार में दमदार फीचर्स मिलते हैं. आइए जानते हैं टाटा की ये कार क्यों खास है.

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गोवा सीएम डॉ प्रमोद सावंत ने इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदी है. (Photo: PTI)
गोवा सीएम डॉ प्रमोद सावंत ने इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदी है. (Photo: PTI)

देशभर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को सरकार बढ़ावा दे रही है. गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इस क्रम में अपनी आधिकारिक कार को ईवी से रिप्लेस कर दिया है. ऐसा करने वाले गोवा के सीएम पहले नहीं है. इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देते हुए अपने काफिले में इलेक्ट्रिक एसयूवी को शामिल किया था. 

गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अपनी डीजल कार को टाटा हैरियर ईवी से रिप्लेस किया है. ये उनकी आधिकारिक कार होगी. टाटा हैरियर ईवी एक पॉवरफुल और दमदार एसयूवी है, जिसमें कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं. आइए जानते हैं इस कार की खास बातें. 

कितनी है हैरियर ईवी की कीमत? 

टाटा मोटर्स ने इस कार को ऑल वील ड्राइव फीचर के साथ लॉन्च किया है. इसके साथ ही टाटा की कारों के साथ लोगों की सबसे बड़ी शिकायत भी खत्म हो गई. टाटा की ICE कारों में ऑल-वील ड्राइव फीचर नहीं आता है, जो लोगों को काफी खलता है. 

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टाटा ने हैरियर ईवी की कीमत 21,69,000 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं इसका टॉप स्पेक्स वेरिएंट एम्पावर्ड ऑल वील ड्राइव 75 एसीएफसी 29.68 लाख रुपये एक्स शोरूम में आता है. कंपनी ने एक सस्ता ऑल-वील ड्राइव वेरिएंट भी जोड़ा है, जिसकी कीमत 29.19 लाख रुपये एक्स शोरूम है. 

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क्या है Harrier EV में खास? 

टाटा हैरियर ईवी दमदार बिल्ड क्वालिटी और पावरफुल बैटरी का कॉम्बो है. इसमें ऑल-वील ड्राइव का फीचर मिलता है. इस कार को कंपनी ने Acti.ev आर्किटेक्चर पर तैयार किया है. कार के बेस वेरिएंट में रियर वील ड्राइव फीचर मिलता है, जो 238 एचपी की पावर ऑफर करता है. 

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वहीं ऑल-वील ड्राइव वेरिएंट में ये कार 390 एचपी की पावर और 504 एनएम का टॉर्क ऑफर करती है. इसमें 65kWh और 75kWh की दो बैटरी का विकल्प मिलता है. इनमें क्रमशः 538 किलोमीटर और 627 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है. ये कार 120 kW की डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. 

कार को 20 फीसदी से 80 फीसदी तक चार्ज होने में 25 मिनट का वक्त लगता है. कार की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है. इसमें 502 लीटर का बूट और 67 लीटर का ट्रंक स्पेस मिलता है. इसमें 14.5 इंच का सैमसंग नियो QLED डिस्प्ले मिलता है. ये कार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है.

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