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हनुमान अंश: नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक जर्नी, इंसानियत का पाठ पढ़ाती है फिल्म, कौन है हीरो?

फिल्म हनुमान अंश नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक यात्रा, उनके चमत्कारों और मानव सेवा की प्रेरणा को दर्शाती है. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 7 अगस्त को रिलीज हुई है और इसमें बाबा के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को दिखाया गया है.

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नीम करोली बाबा की कहानी दिखाती है फिल्म (Photo: Instagram @shobhinawsatyaa)
नीम करोली बाबा की कहानी दिखाती है फिल्म (Photo: Instagram @shobhinawsatyaa)

नीम करोली बाबा (नीब करौरी बाबा) के चमत्कार तो कई दफा सुने होंगे. लेकिन आखिर कैसे उनकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई, जो देश के लोग ही नहीं विदेशी भी उनके आगे नतमस्तक हुए. इसकी कहानी फिल्म हनुमान अंश में बताई गई है. ये फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. नीम करोली बाबा को मानने वाले भक्तों के लिए ये फिल्म ट्रीट से कम नहीं है.

नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म

विशाल चतुर्वेदी ने मूवी को लिखा और निर्देशित किया है. फिल्म में शोभिनव सत्य, विहान एस हेगड़े, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल के रस्तोगी, गुलशन पांडे लीड रोल में हैं. बाबा के अद्भुत चमत्कारों को बताती फिल्म लोगों को पसंद आ रही है. डायेरक्टर ने मूवी का नाम हनुमान अंश रखने की खास वजह एक इंटरव्यू में बताई थी.

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उनके मुताबिक, वो रिसर्च के दौरान नीब करौरी गांव गए थे. जहां बाबा को आंशिक हनुमान अवतार कहा जाता है. इसी नाम से इंस्पायर होकर उन्होंने मूवी का टाइटल रखा. बाबा को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है. उनका प्रिय भजन सीताराम का जाप करना है. वो अपने भक्तों को भी सीताराम जपने को कहते हैं.

ये फिल्म नीम करोली बाबा के चमत्कारों के अलावा आध्यात्म से मानव सेवा तक की जर्नी को दिखाती है. जिसमें एंटरटेनमेंट के बजाय आस्था, सेवा और इंसानियत की बात होती है. बाबा के रोल में शोभिनव सत्य ने शानदार काम किया है. इस फिल्म से उन्हें इंडस्ट्री में बड़ा ब्रेक मिला है. लोगों ने बाबा के रोल में उनके किरदार में दिखे ठहराव और सहजता की तारीफ की है. खास बात ये है कि इसका पार्ट 2 भी आएगा. फिल्म का खासा प्रमोशन नहीं हुआ है. बावजूद इसके इसे देखने के लिए लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है.

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नीम करोली बाबा मूवी में आजादी से पहले का भारत दिखाया गया है. कैसे  बाबा साधक बने, तपस्या की, पूरे देश की यात्रा की. गृहस्थ जीवन में गए फिर कैसे संत बने. मूवी में बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़े प्रसंगों की झलक दिखती है. ये भी बताया है कि सच्ची भक्ति इंसान की सेवा में है.
 

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