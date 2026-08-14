Money Plant Vastu: सिर्फ इस रंग की बोतल में रखें मनी प्लांट, तिजोरी हमेशा रहेगी फुल!

Money Plant Vastu: वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों का विशेष महत्व बताया गया है. हमारे घर के आसपास और अंदर रखे पौधे न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं. इन्हीं पौधों में से एक बेहद लोकप्रिय पौधा है मनी प्लांट (Money Plant). लगभग हर घर में आपको मनी प्लांट मिल जाएगा. इसे सुख, समृद्धि और आर्थिक तरक्की का प्रतीक माना जाता है. हालांकि, इसे लगाने और रखने के कुछ खास वास्तु नियम होते हैं, जिनका पालन न करने पर लाभ की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. क्या आप जानते हैं कि मनी प्लांट को सही बोतल या बर्तन में लगाना और सही दिशा व उपायों का पालन करना आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है? आइए जानते हैं इससे जुड़े जरूरी नियम, दिशा और अचूक उपाय.
किस तरह की बोतल में लगाना सबसे शुभ है?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, मनी प्लांट को मिट्टी के गमले के अलावा कांच की बोतल में लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है.
हरे या नीले रंग की कांच की बोतल: मनी प्लांट को लगाने के लिए हमेशा पारदर्शी हरे या नीले रंग की कांच की बोतल का चुनाव करना चाहिए. हरा रंग बुध ग्रह से जुड़ा होता है, जो व्यापार और धन का कारक है, जबकि नीला रंग स्थिरता और शांति का प्रतीक माना जाता है.
प्लास्टिक की बोतल से बचें: आजकल लोग सुविधा के लिए प्लास्टिक की बोतलों या डिब्बों में मनी प्लांट लगा देते हैं, लेकिन वास्तु के दृष्टिकोण से प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग शुभ नहीं माना जाता है. कांच को शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है.
मनी प्लांट रखने की सही दिशा
दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेय कोण): मनी प्लांट को हमेशा घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है. इस दिशा के देवता गणेश जी हैं और प्रतिनिधि ग्रह शुक्र हैं. इस दिशा में मनी प्लांट रखने से घर में धन का आगमन होता है.
किस दिशा से बचें: इसे कभी भी उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में न रखें, क्योंकि इस दिशा में मनी प्लांट रखने से आर्थिक नुकसान और भारी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है.
मनी प्लांट से जुड़े अचूक वास्तु उपाय
दूध का उपाय: मनी प्लांट को कांच की बोतल में पानी भरकर लगाते समय उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना बहुत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि शुक्रवार के दिन ऐसा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.
जमीन पर न छुए बेल: मनी प्लांट की बेलें कभी भी फर्श या जमीन को नहीं छूनी चाहिए. बेलों का नीचे की ओर लटकना प्रगति में रुकावट का संकेत माना जाता है. इसे हमेशा किसी रस्सी या धागे या सहारे से ऊपर की ओर दीवार पर चढ़ाना चाहिए, जो निरंतर तरक्की का प्रतीक है.
नियमित रूप से पानी बदलना: बोतल का पानी समय-समय पर बदलते रहना चाहिए. एक ही पानी में लंबे समय तक पौधा रहने से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है.
पीले और सूखे पत्ते हटाएं: पौधे में यदि कोई पत्ता पीला पड़ जाए या सूख जाए, तो उसे तुरंत कैंची से काटकर हटा देना चाहिए. सूखे या मुरझाए पत्ते घर में नकारात्मकता और आर्थिक तंगी को आकर्षित करते हैं.