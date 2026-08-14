दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश, रेड अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट को अपग्रेड कर रेड अलर्ट में कर दिया है. IMD ने इससे पहले भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की थी.

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IMD के मुताबिक, यह चेतावनी करीब 893.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए जारी की गई है. अधिकारियों और लोगों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी गई है.

अभी दिल्ली में सामान्य से 20% कम बारिश दर्ज की गई है. 4 जून को मॉनसून की शुरुआत से 13 अगस्त तक दिल्ली में बारिश की यह कमी बनी हुई है. वहीं, 15 अगस्त को भी दिल्ली में कई जगह बारिश होने का अनुमान है.

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इसके बाद 20 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसम सिस्टम बनने की संभावना है. यह सिस्टम पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ सकता है. इसके आगे बढ़ने के रास्ते में ऊपर चलने वाली पश्चिमी हवाएं रुकावट डाल सकती हैं. इससे सिस्टम उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ सकता है. इसका असर दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश बढ़ने के रूप में दिख सकता है.

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अभी दिल्ली में बहुत भारी बारिश का कोई साफ संकेत नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक,15 अगस्त को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं. आसमान में बादल छाए रहने की भी संभावना है.

दिल्ली में अभी बारिश की कमी

दिल्ली में इस मॉनसून सीजन में बारिश का आंकड़ा सामान्य से पीछे चल रहा है. 13 अगस्त तक बारिश में 20% की कमी दर्ज की गई है. ऐसे में आने वाले बारिश के दौर से इस कमी में कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि, कुछ हल्की बारिश से पूरी कमी खत्म होने की उम्मीद नहीं है.

20 अगस्त के बाद बन सकता है नया सिस्टम

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, 20 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में नया सिस्टम बन सकता है. इसके बाद यह पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ सकता है. इन इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना बन सकती है.

इसके बाद ऊपर चलने वाली पश्चिमी हवाएं सिस्टम को ज्यादा पश्चिम की तरफ बढ़ने से रोक सकती हैं. ऐसे में सिस्टम उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ सकता है. इसका संभावित असर पश्चिमी नेपाल से लेकर जम्मू-कश्मीर तक के इलाकों में देखा जा सकता है.

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दिल्ली में क्यों बढ़ सकती है बारिश?

सिस्टम के उत्तर की ओर मुड़ने से मॉनसून ट्रफ भी उत्तर की तरफ खिसक सकती है. अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ सकती है. मॉनसून ट्रफ बारिश के सिस्टम और उसके असर वाले इलाकों को प्रभावित करने वाली एक अहम रेखा है. इसलिए नए सिस्टम की दिशा दिल्ली के मौसम के लिए महत्वपूर्ण होगी.

अभी दिल्ली में क्या है स्थिति?

फिलहाल दिल्ली में 15 अगस्त को बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में इन दो दिनों के दौरान कई जगहों पर बारिश का अनुमान दिया है. हालांकि, दिल्ली के लिए अभी बहुत भारी बारिश का कोई साफ अनुमान नहीं है.

20 अगस्त के बाद बनने वाले सिस्टम को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है. मौसम मॉडल आने वाले दिनों में इसकी दिशा और ताकत को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे. इसके बाद ही यह साफ होगा कि दिल्ली में बारिश कितनी तेज होगी और बारिश की कमी पर इसका कितना असर पड़ेगा.

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