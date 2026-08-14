scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश, रेड अलर्ट जारी

दिल्ली-NCR में तेज बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट को अपग्रेड करते हुए रेड अलर्ट कर दिया है. आईएमडी का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मॉनसून फिर एक्टिव हो सकता है. 20 अगस्त के बाद बनने वाला नया सिस्टम दिल्ली-एनसीआर में बारिश बढ़ा सकता है.

Advertisement
X
दिल्ली के कनॉट प्लेस में बारिश से बचती लडकियां. (Photo: Getty)
दिल्ली के कनॉट प्लेस में बारिश से बचती लडकियां. (Photo: Getty)

दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट को अपग्रेड कर रेड अलर्ट में कर दिया है. IMD ने इससे पहले भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की थी.

IMD के मुताबिक, यह चेतावनी करीब 893.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए जारी की गई है. अधिकारियों और लोगों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी गई है.

अभी दिल्ली में सामान्य से 20% कम बारिश दर्ज की गई है. 4 जून को मॉनसून की शुरुआत से 13 अगस्त तक दिल्ली में बारिश की यह कमी बनी हुई है. वहीं,  15 अगस्त को भी दिल्ली में कई जगह बारिश होने का अनुमान है. 

सम्बंधित ख़बरें

pilot dope test
डोप टेस्ट से खुलते हैं राज... कैसे पता चलता है पायलट ने किया है नशा?
Iran Oil Spill
होर्मुज में बमों की बरसात से निकल गया तेल, तट-समंदर दोनों हुए गंदे
Monsoon Rainfall Forecast
मचल रहा मॉनसून... होने वाली है तूफानी बारिश, जानिए कहां?
Mount Etna eruption,
ज्वालामुखी फूटा तो बढ़ी दीवानगी, लावा देखने माउंट एटना पर उमड़े हजारों टूरिस्ट
IOL GARUD binoculars
अब दुश्मन चाहकर भी नहीं छिप पाएगा, गरुड़ बाइनोकुलर लॉन्च

यह भी पढ़ें: डोप टेस्ट से खुलते हैं कई राज... कैसे पता चलता है पायलट ने किया है नशा?

Delhi Rain Orange Alert

 

इसके बाद 20 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसम सिस्टम बनने की संभावना है. यह सिस्टम पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ सकता है. इसके आगे बढ़ने के रास्ते में ऊपर चलने वाली पश्चिमी हवाएं रुकावट डाल सकती हैं. इससे सिस्टम उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ सकता है. इसका असर दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश बढ़ने के रूप में दिख सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ईरान-होर्मुज में बमों की बरसात से निकल गया तेल, तट और समंदर दोनों हुए गंदे

अभी दिल्ली में बहुत भारी बारिश का कोई साफ संकेत नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक,15 अगस्त को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं. आसमान में बादल छाए रहने की भी संभावना है.

दिल्ली में अभी बारिश की कमी

दिल्ली में इस मॉनसून सीजन में बारिश का आंकड़ा सामान्य से पीछे चल रहा है. 13 अगस्त तक बारिश में 20% की कमी दर्ज की गई है. ऐसे में आने वाले बारिश के दौर से इस कमी में कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि, कुछ हल्की बारिश से पूरी कमी खत्म होने की उम्मीद नहीं है.

Delhi Rain Orange Alert

20 अगस्त के बाद बन सकता है नया सिस्टम

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, 20 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में नया सिस्टम बन सकता है. इसके बाद यह पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ सकता है. इन इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना बन सकती है.

इसके बाद ऊपर चलने वाली पश्चिमी हवाएं सिस्टम को ज्यादा पश्चिम की तरफ बढ़ने से रोक सकती हैं. ऐसे में सिस्टम उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ सकता है. इसका संभावित असर पश्चिमी नेपाल से लेकर जम्मू-कश्मीर तक के इलाकों में देखा जा सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मचल रहा मॉनसून... होने वाली है तूफानी बारिश, जानिए कहां?

दिल्ली में क्यों बढ़ सकती है बारिश?

सिस्टम के उत्तर की ओर मुड़ने से मॉनसून ट्रफ भी उत्तर की तरफ खिसक सकती है. अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ सकती है. मॉनसून ट्रफ बारिश के सिस्टम और उसके असर वाले इलाकों को प्रभावित करने वाली एक अहम रेखा है. इसलिए नए सिस्टम की दिशा दिल्ली के मौसम के लिए महत्वपूर्ण होगी.

अभी दिल्ली में क्या है स्थिति?

फिलहाल दिल्ली में 15 अगस्त को बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में इन दो दिनों के दौरान कई जगहों पर बारिश का अनुमान दिया है. हालांकि, दिल्ली के लिए अभी बहुत भारी बारिश का कोई साफ अनुमान नहीं है.

20 अगस्त के बाद बनने वाले सिस्टम को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है. मौसम मॉडल आने वाले दिनों में इसकी दिशा और ताकत को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे. इसके बाद ही यह साफ होगा कि दिल्ली में बारिश कितनी तेज होगी और बारिश की कमी पर इसका कितना असर पड़ेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    बेटे की मौत के बाद पत्नी डिप्रेशन में थी, 'गोद' लेने के नाम पर 3 लाख में बच्चा खरीदने पहुंच गया पति! |
    कोई हाफिज सईद का 'गुलाम', कोई आतंकवाद का हिमायती... खुद के नेता खोल रहे पाकिस्तान की पोल |
    एक्ट्रेस चार्ली चौहान ने रमनदीप संग शेयर की रिसेप्शन की तस्वीरें |
    बच्चा स्कूल से पेंसिल-इरेजर चुराकर लाता है? ये मानसिक बीमारी तो नहीं, डॉक्टर ने बताया सच |
    100 करोड़ की वसूली का प्लान, कैटेगरी के हिसाब से रेट तय... JPSC धांधली केस में चौंकाने वाले खुलासे |
    ये दुर्गाबाई की ‘आजादी’ की कहानी है, भारतीय सिनेमा के पर्दे पर उतरी पहली एक्ट्रेस |
    प्रकाश ने की 10 लाख की FD, तो विकास ने 10 हजार की SIP... 15 साल में कौन ज्यादा अमीर? |
    MP नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार बर्खास्त, Aajtak ने द‍िखाई थी 5 दिन से धरने पर बैठे छात्रों की पीड़ा |
    इमरान खान को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार का दावा, माहौल गरमाया |
    Hockey World Cup 2026: 'ये आखिरी वर्ल्ड कप, यादगार बनाना चाहता हूं', भारतीय हॉकी स्टार मनप्रीत हुए भावुक
    Advertisement