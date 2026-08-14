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बिहार में भी छात्र आंदोलन... TRE-4 भर्ती के लिए दिलीप कुमार बैठेंगे अनशन पर, अगले दिन लोकभवन मार्च

अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में देरी और संविदा सेवा के वेटेज खत्म करने की मांग कर रहे हैं. छात्र नेताओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है. RJD का प्रदर्शन 25 जुलाई के छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाएगा. दोनों आंदोलन छात्रों के हितों को लेकर हैं और आगामी दिनों में और भी तेज होंगे.

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गर्दनीबाग में जुटेंगे TRE-4 अभ्यर्थी; 18 को छात्रों का आंदोलन, 19 को RJD का हल्लाबोल (File Photo)
गर्दनीबाग में जुटेंगे TRE-4 अभ्यर्थी; 18 को छात्रों का आंदोलन, 19 को RJD का हल्लाबोल (File Photo)

बिहार में छात्र और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर अगले सप्ताह पटना में लगातार दो दिन आंदोलन होने वाला है. 18 अगस्त से TRE-4 अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर गर्दनीबाग में आंदोलन शुरू करेंगे. इसके अगले दिन यानी 19 अगस्त को RJD छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और AK-47 के कथित इस्तेमाल के मामले को लेकर लोकभवन मार्च निकालेगी. दोनों आंदोलन अलग-अलग मुद्दों पर हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों आंदोलन छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर है.

TRE-4 अभ्यर्थियों ने 18 अगस्त से गर्दनीबाग में आंदोलन की घोषणा की है. अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की ओर से जुलाई में भर्ती विज्ञापन जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक विज्ञापन नहीं आया है. गुरुवार को कृष्णा घाट पर हुई बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की गई. छात्र नेता दिलीप कुमार ने TRE-4 के मुद्दे पर 18 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा की.

'आश्वासन नहीं व‍िज्ञापन चाहिए'

अभ्यर्थियों का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए बल्कि उनकी मांग है कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाए और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए. अभ्यर्थियों ने सरकार को TRE-4 के मुद्दे पर पांच दिन का अल्टीमेटम देने की बात भी कही. उनका कहना है कि अगर पांच दिनों में कोई ठोस फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा.

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TRE-4 के तहत सभी रिक्त पदों और सभी विषयों के लिए विज्ञापन जारी करना अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है. अभ्यर्थियों का कहना है कि वे नई अधियाचना नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पहले से लंबित भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
गौरतलब है कि गुरुवार की बैठक में यह फैसला लिया गया कि छात्रों का आंदोलन का केवल TRE-4 तक सीमित नहीं रहेगा. BSSC द्वितीय इंटरस्तरीय और चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा की प्रक्रिया तेज करने, BSO परीक्षा की तारीख घोषित करने और लाइब्रेरियन भर्ती से जुड़े मुद्दे भी उठाए जाएंगे. मांग पूरी नहीं होने पर छात्रों ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफा की भी मांग की है.

पुलिस भर्ती और BSSC अभ्यर्थी भी देंगे साथ 

पुलिस भर्ती और BSSC भर्ती में संविदा सेवा के वेटेज को खत्म करने की मांग भी आंदोलन में शामिल है. छात्र नेताओं का कहना है कि भर्ती में देरी से लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का समय और उम्र दोनों प्रभावित हो रहे हैं.
वहीं दूसरी तरफ TRE-4 आंदोलन के अगले ही दिन RJD पटना में लोकभवन मार्च करेगी. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की.

RJD के मुताबिक, मार्च वीरचंद पटेल पथ स्थित पार्टी मुख्यालय से शुरू होकर लोकभवन तक जाएगा. इसमें पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और कार्यकर्ता शामिल होंगे. तेजस्वी यादव ने कहा कि मार्च में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया जाएगा. RJD का यह प्रदर्शन 25 जुलाई के छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 के कथित इस्तेमाल को लेकर है. तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था?

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उनका कहना है कि विपक्ष की ओर से मामला उठाए जाने के बाद एक सिपाही को निलंबित किया गया, लेकिन संबंधित एसपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव पहले बिहार के DGP विनय कुमार से मुलाकात कर चुके हैं. RJD के प्रतिनिधिमंडल ने 25 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान AK-47 के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था.

प्रतिनिधिमंडल ने सीवान के एसपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. तेजस्वी यादव ने यह भी पूछा था कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित तौर पर गोली चलाने का आदेश किस स्तर से दिया गया.
अब 18 और 19 अगस्त को पटना में लगातार छात्रों से जुड़े दो बड़े आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है . पहले दिन TRE-4 अभ्यर्थी भर्ती विज्ञापन और दूसरी लंबित भर्तियों को लेकर सड़क पर उतरेंगे. अगले दिन RJD छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लोकभवन मार्च करेगी.

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