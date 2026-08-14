1 HP या 2 HP... 2 मंजिल का घर है तो कौन सी पानी की मोटर लगानी चाहिए?

जब भी घर बनवाते हैं तो पानी के प्रेशर और पानी की सप्लाई को लेकर काफी कंफ्यूजन और झंझट रहता है. किस तरह पानी की फीटिंग रहेगी, कौनसे पाइप लगेंगे... इस तरह के सवालों के साथ पानी की मोटर को लेकर भी काफी कंफ्यूजन रहता है कि पानी की कौनसी मोटर खरीदनी चाहिए. अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि किस घर में कौनसी मोटर लगानी चाहिए तो आज इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं. साथ ही बताते हैं कि अगर 2 मंजिल का घर है तो कौनसी मोटर खरीदनी चाहिए?

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1 HP या 2 HP की मोटर लें?



जब भी मोटर खरीदने जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि मोटर कितने एचपी की ली जानी चाहिए. कोई 1 एचपी तो कोई 1.5 या कोई 2 एचपी की मोटर लेने की सलाह देता है. लेकिन, पानी की मोटर अपने घर की आवश्यकता के हिसाब से लेनी चाहिए. पहले आपको ये देखना होगा कि आपका पानी कहां से खींचना है और कहां तक पानी सप्लाई करना होगा. इसके बाद आप ये तय कर पाएंगे कि कितने एचपी की मोटर लेनी होगी.

1 HP की मोटर कब लगाएं- आमतौर पर ये एक-दो मंजिल के घरों के लिए पर्याप्त रहती है. इसके अलावा पानी ज्यादा गहराई ने नहीं खींचना है तो ये मोटर सही रहेगी. अगर पानी की टंकी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है और पानी का प्रेशर ठीक है तो आप ये मोटर ले सकते हैं.

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1.5 HP की मोटर कब लगाएं- अगर 2-3 मंजिल का घर है और टंकी ठीक हाइट पर है तो ये अच्छा ऑप्शन माना जाता है. 2 मंजिल के घर के लिए ज्यादा सुरक्षित/बेहतर विकल्प है. इससे नल और बाथरूम में अच्छे प्रेशर से पानी आ भी सकेगा.

2 HP की मोटर कब लगाएं- सामान्य 2-3 मंजिला के घर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये जरूरत से ज्यादा पावर की हो सकती है. अगर पानी ज्यादा ऊपर चढ़ाना है और पानी को गहराई से खींचना है तो इसकी जरुरत पड़ती है. घर के नॉर्मल वाटर टैंक से पानी ऊपर चढ़ाना है तो इसकी जरूरत नहीं है. ऐसे में अगर आप 2-3 मंजिल के घर के लिए मोटर ले रहे हैं तो 1.5 एसपी की मोटर सही विकल्प हो सकती है.

पाइप का भी पड़ता है फर्क

पानी के प्रेशर में मोटर के साथ पाइप फीटिंग का भी अहम रोल होता है. ऐसे में कहा जाता है कि जब आप फीटिंग करवाएं तो पानी चढ़ाने वाले पाइप को 1 इंच तक का रखना चाहिए और टंकी से बाथरूम में सप्लाई वाले पाइप को पहले 2 इंच और फिर नीचे जाकर 1 या सवा इंच तक कर देना चाहिए. इससे पानी का प्रेशर रहता है. जब भी आप घर बनवाएं को पाइप फीटिंग का भी खास ध्यान रखें.



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