200KM रेंज, साल में एक बार सर्विस... आ रहा सबसे सस्ता Ather स्कूटर

एथर एनर्जी अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाला है. कंपनी 29 अगस्त को ऐनुअल कम्युनिटी डे पर इस स्कूटर को लॉन्च करने वाली है. ये स्कूटर एथर की 450 सीरीज और फैमिली ओरियंटेड रिज्टा से कम कीमत पर लॉन्च होगा. यानी ये एथर का अब तक का सबसे सस्ता स्कूटर होने वाला है.

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कंपनी ने इसका नाम रिवील कर दिया है. ये स्कूटर कोणार्क (Ather KONARC) नाम से आएगा. लॉन्च से पहले एथर के अपकमिंग स्कूटर की जरूरी जानकारियां सामने आई हैं. स्कूटर ब्रांड के लेटेस्ट ईएल प्लेटफॉर्म (EL Platform) पर बेस्ड होगा, जो कंपनी का लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है.

6 वेरिएंट्स में लॉन्च होगा स्कूटर

लीक जानकारी के मुताबिक, एथर कोणार्क 6 वेरिएंट्स में मिलेगा. इसमें चार एस वेरिएंट (SR1,2,3,4) होंगे, जबकि दो हायर स्पेक्स वाले क्यूआर 2 और क्यूआर 3 होंगे. इसका मतलब है कि एथर इस स्कूटर को मल्टीपल प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करेगा, जिससे अलग-अलग बजट वाले यूजर्स को टारगेट किया जा सकेगा.

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स्कूटर्स के ज्यादा वेरिएंट्स होने का मतलब है कि कंपनी हाई वॉल्यूम वाले फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक और हीरो विडा वीएक्स2 को टक्कर दे पाएगी. ये सभी स्कूटर्स मल्टीपल वेरिएंट्स में आते हैं. एथर कोणार्क में कंपनी की नई बेडरॉक बैटरी मिलेगी.

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कितनी मिलेगी रेंज?

इस बैटरी को कंपनी इस स्कूटर के साथ ही इंट्रोड्यूस करेगी. अपकमिंग स्कूटर मल्टीपल रेंज के साथ आएगा. यानी अलग-अलग वेरिएंट में अलग-अलग रेंज मिलेगी. वेरिएंट के आधार पर ये स्कूटर 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की क्लेम रेंज के साथ आ सकता है.

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इसकी वजह से कंज्यूमर्स को एथर की मौजूदा रेंज के मुकाबले ज्यादा विकल्प मिलेंगे. कंपनी शहरों में रोजमर्रा के सफर करने वालों के साथ ही लंबी दूसरी वाले यूजर्स को भी टारगेट कर पाएगी. बैटरी कैपेसिटी की जानकारी बाहर नहीं आई है. हालांकि, एथर ने साफ किया था कि ईएल प्लेटफॉर्म 2kW से 5kW की बैटरी सपोर्ट करता है.

फटाफट होगा चार्ज

कोणार्क स्कूटर में 450W का चार्जर बिल्ट-इन दिया जा सकता है. यूजर्स सीधे इस स्कूटर को स्टैंडर्ड हाउसहोल्ड सॉकेट में प्लगइन करके चार्ज कर सकते हैं. इसकी वजह से एक्सटर्नल चार्जर रखने की जरूरत कम पड़ेगी. इसके अलावा ऑप्शनल 450W का चार्जर भी होगा. दोनों को साथ यूज करने पर चार्जिंग कैपेसिटी 900W हो जाएगी. ये स्कूटर 0 से 80 फीसदी तक लगभग दो घंटे में चार्ज हो सकता है.

कोणार्क के मोटर में भी बदलाव होगा. ये मोटर काफी शांत होगा. इसके अलावा कंपनी एयरवॉक का फीचर दे सकती है. एयरवॉक फीचर स्कूटर को मैन्युअली ले जाने में मदद करेगा. इस स्कूटर को 10 हजार किलोमीटर चलने पर या फिर साल में एक बार सर्विस की जरूरत होगी.

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