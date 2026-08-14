scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

200KM रेंज, साल में एक बार सर्विस... आ रहा सबसे सस्ता Ather स्कूटर

एथर इस महीने के आखिर में अपना सबसे सस्ता स्कूटर लेकर आ रहा है. ये स्कूटर दमदार फीचर्स के साथ आएगा. लॉन्च से पहले एथर के इस स्कूटर के फीचर्स लीक हुए हैं. दावा किया जा रहा है कि ये स्कूटर 200KM तक की रेंज के साथ आ सकता है. इसके अलावा इसे मल्टीपल वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा. ये ब्रांड का सबसे सस्ता स्कूटर होगा.

Advertisement
X
एथर एनर्जी अपना नया स्कूटर 29 अगस्त को लॉन्च करेगा. (Photo: X/@tarunsmehta)
एथर एनर्जी अपना नया स्कूटर 29 अगस्त को लॉन्च करेगा. (Photo: X/@tarunsmehta)

एथर एनर्जी अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाला है. कंपनी 29 अगस्त को ऐनुअल कम्युनिटी डे पर इस स्कूटर को लॉन्च करने वाली है. ये स्कूटर एथर की 450 सीरीज और फैमिली ओरियंटेड रिज्टा से कम कीमत पर लॉन्च होगा. यानी ये एथर का अब तक का सबसे सस्ता स्कूटर होने वाला है. 

कंपनी ने इसका नाम रिवील कर दिया है. ये स्कूटर कोणार्क (Ather KONARC) नाम से आएगा. लॉन्च से पहले एथर के अपकमिंग स्कूटर की जरूरी जानकारियां सामने आई हैं. स्कूटर ब्रांड के लेटेस्ट ईएल प्लेटफॉर्म (EL Platform) पर बेस्ड होगा, जो कंपनी का लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है. 

6 वेरिएंट्स में लॉन्च होगा स्कूटर

लीक जानकारी के मुताबिक, एथर कोणार्क 6 वेरिएंट्स में मिलेगा. इसमें चार एस वेरिएंट (SR1,2,3,4) होंगे, जबकि दो हायर स्पेक्स वाले क्यूआर 2 और क्यूआर 3 होंगे. इसका मतलब है कि एथर इस स्कूटर को मल्टीपल प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करेगा, जिससे अलग-अलग बजट वाले यूजर्स को टारगेट किया जा सकेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

BGauss Oowah EV Scooter
145KM रेंज, Gen-Z पर फोकस... इस कंपनी ने लॉन्च किया स्कूटर
Hero HF Deluxe
सस्ते में खरीदना चाहते हैं बाइक-स्कूटर, Amazon सेल में है मौका
Apmere Magnus G Max
30 रुपये में 147KM, कार जैसे फीचर्स, लॉन्च हुआ धांसू स्कूटर
Ather Konarc
अपना सबसे सस्ता स्कूटर ला रहा Ather, इस दिन लॉन्च होगा KONARC
suzuki V strom
5 लाख ने खरीदी इस कंपनी की बाइक्स-स्कूटर, जुलाई में हुई बंपर सेल

यह भी पढ़ें: नहीं कटेगा चालान! बिना DL-RC के चला सकेंगे ये स्कूटर्स, कीमत 47 हजार

स्कूटर्स के ज्यादा वेरिएंट्स होने का मतलब है कि कंपनी हाई वॉल्यूम वाले फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक और हीरो विडा वीएक्स2 को टक्कर दे पाएगी. ये सभी स्कूटर्स मल्टीपल वेरिएंट्स में आते हैं. एथर कोणार्क में कंपनी की नई बेडरॉक बैटरी मिलेगी. 

Advertisement

कितनी मिलेगी रेंज?

इस बैटरी को कंपनी इस स्कूटर के साथ ही इंट्रोड्यूस करेगी. अपकमिंग स्कूटर मल्टीपल रेंज के साथ आएगा. यानी अलग-अलग वेरिएंट में अलग-अलग रेंज मिलेगी. वेरिएंट के आधार पर ये स्कूटर 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की क्लेम रेंज के साथ आ सकता है. 

यह भी पढ़ें: 145KM रेंज, Gen-Z पर फोकस... इस कंपनी ने लॉन्च किया धांसू स्कूटर

इसकी वजह से कंज्यूमर्स को एथर की मौजूदा रेंज के मुकाबले ज्यादा विकल्प मिलेंगे. कंपनी शहरों में रोजमर्रा के सफर करने वालों के साथ ही लंबी दूसरी वाले यूजर्स को भी टारगेट कर पाएगी. बैटरी कैपेसिटी की जानकारी बाहर नहीं आई है. हालांकि, एथर ने साफ किया था कि ईएल प्लेटफॉर्म 2kW से 5kW की बैटरी सपोर्ट करता है. 

फटाफट होगा चार्ज

कोणार्क स्कूटर में 450W का चार्जर बिल्ट-इन दिया जा सकता है. यूजर्स सीधे इस स्कूटर को स्टैंडर्ड हाउसहोल्ड सॉकेट में प्लगइन करके चार्ज कर सकते हैं. इसकी वजह से एक्सटर्नल चार्जर रखने की जरूरत कम पड़ेगी. इसके अलावा ऑप्शनल 450W का चार्जर भी होगा. दोनों को साथ यूज करने पर चार्जिंग कैपेसिटी 900W हो जाएगी. ये स्कूटर 0 से 80 फीसदी तक लगभग दो घंटे में चार्ज हो सकता है. 

कोणार्क के मोटर में भी बदलाव होगा. ये मोटर काफी शांत होगा. इसके अलावा कंपनी एयरवॉक का फीचर दे सकती है. एयरवॉक फीचर स्कूटर को मैन्युअली ले जाने में मदद करेगा. इस स्कूटर को 10 हजार किलोमीटर चलने पर या फिर साल में एक बार सर्विस की जरूरत होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    कांग्रेस के मेलोनी वाले मजाक पर बढ़ा बवाल, विदेश मंत्रालय बोला- बात को सम्मान से रखा जाना चाहिए |
    भारतीय वर्कर्स बना रहे हैं ह्यूमनॉइड रोबोट, भविष्य में यही रोबोट छीन सकते है उनकी नौकरी |
    इंदौर में महिला PWD इंजीनियर की खुदकुशी का सच आया सामने, टॉर्चर से तंग आकर लगाई थी फांसी, इंजीनियर पति पर FIR |
    'ईरान की समुद्री डकैती...', होर्मुज में UAE के सरकारी तेल टैंकरों पर ड्रोन अटैक |
    नाइट ड्यूटी पर निकला और रास्ते में मोमोज खाने लगा पति... उसी ठेले पर बॉयफ्रेंड संग दिखी पत्नी, फिर जो हुआ, वीडियो हो गया वायरल |
    Exclusive: अभय तिवारी ने काली कमाई से बनाई आलीशान कोठी? घरवाले छोड़कर भागे |
    200KM रेंज, साल में एक बार सर्विस... आ रहा सबसे सस्ता Ather स्कूटर |
    Gabru Teaser: बंटवारा 1947 के साथ सनी देओल ने दिया फैंस को सरप्राइज, नई फिल्म का टीजर किया रिलीज |
    Dahi Paneer Kebab: नाश्ते में बनाएं दही वाले पनीर के कुरकुरे कबाब, स्वाद लगेगा लाजवाब! नोट करें रेसिपी |
    'मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया...', कॉकरोच वाली टिप्पणी पर CJI सूर्यकांत की सफाई
    Advertisement