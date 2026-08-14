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Gabru Teaser: बंटवारा 1947 के साथ सनी देओल ने दिया फैंस को सरप्राइज, नई फिल्म का टीजर किया रिलीज

सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 थिएटर्स में तो लगी ही है, मगर साथ ही साथ उनकी एक और नई फिल्म गबरू का भी टीजर रिलीज किया गया है. ये फिल्म में उनके साथ साउथ एक्ट्रेस सिमरन भी हैं. ऑनलाइन ये टीजर लीक हो चुका है.

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सनी की नई फिल्म का टीजर (Photo: X@Lonely_prabh)
सनी की नई फिल्म का टीजर (Photo: X@Lonely_prabh)

बॉलीवुड के मेगा स्टार सनी देओल अपनी नई फिल्म बंटवारा 1947 लेकर थिएटर्स में आ चुके हैं. फैंस उनकी पावरफुल परफॉर्मेंस को देखने भी पहुंचने वाले हैं. मगर इस फिल्म के साथ-साथ उन्हें एक और सरप्राइज मिलने वाला है. सनी ने अपनी अपकमिंग फिल्म गबरू का भी टीजर लॉन्च कर दिया है. 

फिल्म गबरू, सनी देओल की एक और फिल्म है जिसका फर्स्ट लुक पिछले साल रिलीज हुआ था. ये पहले 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी. लेकिन किसी कारण से इसे टाला गया. अब फिल्म का पहला टीजर सामने आ चुका है, जो बंटवारा 1947 की रिलीज के साथ अटैच हुआ और आते ही ऑनलाइन लीक भी हो गया. 

सनी की नई फिल्म का टीजर

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सनी फिल्म गबरू में एक पिता की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी काम में बिजी रहा. बिजनेस को चलाने और दूसरों के बारे में सोचते-सोचते उसकी पूरी उम्र निकल गई. वो यही सोचता रह गया कि फिर किसी दिन जिया जाएगा. लेकिन अब उसे अपने बचे हुए दिनों को खुलकर जीना है. वो अब अपनी पत्नी और बेटे के लिए जीना चाहता है. 

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टीजर में सनी के साथ साउथ एक्ट्रेस सिमरन भी नजर आ रही हैं, जो फिल्म में उनकी पत्नी के रोल में हैं. वहीं उनके बेटे के रोल में प्रीत कमानी हैं, जो इससे पहले कई सारी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं. गबरू फिल्म में सनी देओल पहाड़ों से लेकर पंजाब के खेतों में घूमते नजर आ रहे हैं. ये फिल्म उनका एक इमोशनल साइड दिखाने वाली है, जिसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा. 

सनी देओल के बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो इस साल वो रामायण पार्ट 1 में भी नजर आने वाले हैं. इसमें वो भगवान हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं. इस वाली रामायण में उनका बेहद छोटा स्क्रीन टाइम होने वाला है. लेकिन अगले पार्ट में उनका स्क्रीन टाइम पूरा होने वाला है.

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