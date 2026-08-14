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नाइट ड्यूटी पर निकला और रास्ते में मोमोज खाने लगा पति... उसी ठेले पर बॉयफ्रेंड संग दिखी पत्नी, फिर जो हुआ, वीडियो हो गया वायरल

भोपाल से सामने आए मामले से पता चला है कि पति नाइट ड्यूटी पर गया था, इसी दौरान पत्नी अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मोमोज खाने ठेले पर पहुंच गई. संयोग ऐसा रहा कि पति भी अपने दोस्त के साथ उसी मोमोज के ठेले पर पहुंच गया...

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भोपाल में 'पति, पत्नी और वो' का हाईड्रामा.(Photo: video screengrab)
भोपाल में 'पति, पत्नी और वो' का हाईड्रामा.(Photo: video screengrab)

MP News: राजधानी भोपाल से पति-पत्नी और 'वो' का एक अजीब मामला सामने आया है. यहां नाइट ड्यूटी पर निकले पति को पत्नी अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मोमोज खाते दिखी. इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे मोहल्ले को चौंका दिया और वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी बनकर फैल गया.

घटना अशोका गार्डन थाना इलाके के एक मोमोज ठेले की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, पति नाइट ड्यूटी पर गया था, लेकिन उसी दौरान पत्नी अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मोमोज खाने पहुंच गई. संयोग से पति भी अपने दोस्त के साथ उसी ठेले पर पहुंच गया और यही पल पूरे विवाद की शुरुआत बन गया.

पत्नी को दूसरे युवक के साथ देखकर पति भड़क गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों में बहस इतनी बढ़ी कि मारपीट शुरू हो गई. वायरल वीडियो में पति-पत्नी और उनके साथ मौजूद लोग एक-दूसरे पर हाथापाई करते नजर आ रहे हैं. 

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मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन हंगामा कुछ देर तक चलता रहा. आसपास जमा हुए लोग इस पूरे दृश्य को मोबाइल में कैद करते रहे, और वही वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से शेयर हो रहा है. इस वजह से मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है. देखें VIDEO:- 

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एडिशनल डीसीपी अनिल शर्मा ने बताया कि थाने में वीडियो पहुंचा है और पुलिस ने शुरुआती पूछताछ भी की है. उनके मुताबिक, कुछ लोगों ने इसे परिवार का आपसी झगड़ा बताया है. फिलहाल न तो पति-पत्नी पक्ष और न ही किसी दूसरे पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई है.

अब निगाह इस बात पर है कि क्या वायरल वीडियो के बाद कोई औपचारिक शिकायत सामने आएगी या मामला यहीं शांत हो जाएगा. पुलिस हर एंगल से नजर बनाए हुए है और अगला मोड़ ही तय करेगा कि यह सिर्फ आपसी झगड़ा था या फिर रिश्तों के बीच सुलगा विवाद.

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