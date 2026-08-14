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कांग्रेस के मेलोनी वाले मजाक पर बढ़ा बवाल, विदेश मंत्रालय बोला- बात को सम्मान से रखा जाना चाहिए

कांग्रेस की मेलोनी पर टिप्पणी और राहुल गांधी के विदेश नीति वाले बयान पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि इटली के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं और किसी भी बात को आदर के साथ रखा जाना चाहिए. राहुल गांधी ने पहले विदेश नीति को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा था.

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इटली पर टिप्पणी को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के मजबूत संबंध हैं. (File Photo- ITG)
इटली पर टिप्पणी को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के मजबूत संबंध हैं. (File Photo- ITG)

कांग्रेस की जॉर्जिया मेलोनी  पर टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इटली के साथ हमारे मजबूत संबंध, इन्हें और मजबूत करना चाहते हैं, कोई भी बात आदर के साथ रखनी चाहिए.कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तंज कसा था.

इस दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी उनके साथ चुटकी ली थी. राहुल गांधी ने कहा था कि, 'पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया कि गले पड़ना ही विदेश नीति है.' इस दौरान उन्होंने मंच पर संदीप दीक्षित के साथ मिलकर गले लगने का एक्ट भी किया था.

रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए थे. इसी बीच उन्होंने विदेश नीति को लेकर कहा था कि, 'पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया... अजीब चीजें घुस जाती हैं. इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस...' इस दौरान उन्होंने संदीप दीक्षित को सामने बुलाया था और फिर एक्ट करते हुए उन्हें जोर से गले लगा लिया था. इसके बाद उन्होंने कहा था कि, 'इनको लगता है कि गले लगना ही फॉरेन पॉलिसी है.'

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नरेंद्र मोदी की विदेश नीति 😂🤣 pic.twitter.com/xayRFyluU9

— Congress (@INCIndia) August 13, 2026

संदीप दीक्षित ने कसा था तंज

इसी दौरान संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी को रोककर कहा था, 'एक बात पूछ सकता हूं?' फिर उन्होंने तंज करते हुए कहा था, 'मेलोनी समझ कर तो नहीं पकड़ा था...' उनके इस सवाल पर हॉल में ठहाके गूंज उठे थे और राहुल गांधी ने हंसते हुए कहा था, 'नहीं-नहीं, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं.' राहुल गांधी और संदीप दीक्षित का यह एक्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विदेश नीति को लेकर दिए गए बयान पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने राहुल गांधी की टिप्पणी को छोटी सोच वाली और निंदनीय बताया है. राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बात उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी पीड़ा देती है. उन्होंने कहा, "मैं यह सोच भी नहीं सकता कि गांधी सरनेम वाला कोई व्यक्ति ऐसी शर्मनाक टिप्पणी कर सकता है."

उन्होंने कहा कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने किसी भी विपक्ष के नेता का ऐसा अभद्र और अकल्पनीय व्यवहार कभी नहीं देखा. उनके मुताबिक, इस तरह का आचरण स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत है.

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