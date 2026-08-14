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इंदौर में महिला PWD इंजीनियर की खुदकुशी का सच आया सामने, टॉर्चर से तंग आकर लगाई थी फांसी, इंजीनियर पति पर FIR

इंदौर में PWD की महिला इंजीनियर की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति के खिलाफ केस दर्ज किया है. जांच में परिजनों के आरोप और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर महिला को लंबे समय से कथित शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दिए जाने की बात सामने आई. पुलिस के मुताबिक, प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने आत्मघाती कदम उठाया.

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महिला इंजीनियर की आत्महत्या से हड़कंप. (Photo: ITG)
महिला इंजीनियर की आत्महत्या से हड़कंप. (Photo: ITG)

इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग यानी PWD में पदस्थ महिला इंजीनियर की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने पति पर महिला को कथित रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. महिला के पति नितेश यादव भी PWD में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं. यह मामला 24 जुलाई का है. उस दिन पलासिया पुलिस को सूचना मिली थी कि PWD में पदस्थ महिला इंजीनियर ने अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस के साथ FSL की टीम ने भी घटनास्थल की जांच की.

मौके पर पहुंची FSL टीम ने घटनास्थल की जांच की और पुलिस ने भी प्रारंभिक स्तर पर जरूरी जानकारी जुटाई. शुरुआती जांच में महिला की मौत फांसी लगाने से होना सामने आया. इसके बाद पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की. पुलिस ने आत्महत्या की वजह जानने के लिए मृतका के परिजनों के बयान दर्ज किए. इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य भी जुटाए गए. जांच के दौरान परिजनों की ओर से महिला को लेकर कई आरोप लगाए गए. पुलिस ने इन आरोपों और जांच में सामने आए उपलब्ध साक्ष्यों को भी विवेचना का हिस्सा बनाया.

मृतका के परिजनों ने पति पर लगाए गंभीर आरोप 

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जांच में पुलिस के सामने यह बात आई कि महिला को उसके पति नितेश यादव द्वारा लंबे समय से कथित रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. पुलिस के मुताबिक, लगातार चल रही कथित प्रताड़ना से महिला परेशान थी. पुलिस का कहना है कि इसी प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने आत्मघाती कदम उठाया. जांच के दौरान सामने आए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

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इस मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी ओमप्रकाश ने बताया कि 24 जुलाई को पुलिस को महिला इंजीनियर के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस और FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की थी. प्रारंभिक जांच में मौत फांसी लगाने से होना सामने आया था. इसके बाद पुलिस ने मामले को केवल आत्महत्या की घटना के तौर पर नहीं छोड़ा, बल्कि इसके पीछे की वजहों की भी जांच शुरू की. पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयान दर्ज किए और उपलब्ध साक्ष्यों को जुटाया. इसी जांच के दौरान महिला के पति पर कथित प्रताड़ना के आरोप सामने आए.

पुलिस के मुताबिक, परिजनों ने महिला को लंबे समय से शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किए जाने का आरोप लगाया. पुलिस ने इन आरोपों और जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पति के खिलाफ कार्रवाई की. मृतका के पति नितेश यादव भी लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं. इस वजह से इस मामले में पति-पत्नी दोनों के PWD से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, पुलिस की जांच फिलहाल जारी है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं को देखा जा रहा है.

पुलिस ने नितेश यादव के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया है. इसके साथ ही महिला को कथित रूप से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दिए जाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है. जांच में मिले साक्ष्यों और दर्ज किए गए बयानों के आधार पर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं.

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इस घटना के बाद महिला इंजीनियर की आत्महत्या को लेकर कई सवाल सामने आए हैं. पुलिस का फोकस अब इस बात पर है कि महिला को कथित रूप से किस तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था और उसका आत्महत्या से क्या संबंध था. इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार, आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल की जांच सबसे पहले की गई थी. FSL टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की. प्रारंभिक जांच में मौत फांसी लगाने से होने की पुष्टि हुई. इसके बाद परिजनों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले को आगे बढ़ाया गया.

परिजनों के आरोपों और जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने साफ किया है कि फिलहाल विवेचना जारी है और आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर होगी. इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र का यह मामला 24 जुलाई को महिला इंजीनियर की आत्महत्या की सूचना से शुरू हुआ. घटनास्थल की जांच के बाद पुलिस ने परिवार के लोगों से जानकारी ली. जांच आगे बढ़ने पर पति पर कथित प्रताड़ना के आरोप सामने आए और पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया.

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पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

महिला के पति नितेश यादव भी PWD में इंजीनियर हैं. पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों और बयानों की जांच कर रही है. एडिशनल डीसीपी ओमप्रकाश के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले में पुलिस की विवेचना जारी है. पुलिस आत्महत्या से पहले की परिस्थितियों और महिला के साथ कथित रूप से हुई प्रताड़ना से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है. मामले में दर्ज आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
 

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