Dahi Paneer Kebab: नाश्ते में बनाएं दही वाले पनीर के कुरकुरे कबाब, स्वाद लगेगा लाजवाब! नोट करें रेसिपी

Dahi Paneer Kebab Recipe: बाजार में कई तरीके के कबाब मिलते हैं, जिनका स्वाद बेहद मजेदार होता है. मगर घर पर कबाब उतने क्रिस्पी और सॉफ्ट नहीं बन पाते हैं. ऐसे में आज हम आपको दही वाले पनीर कबाब की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिन्हें बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और इनका स्वाद भी बाकी कबाब से बेहतरीन होता है.

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दही पनीर कबाब बाहर से हल्के कुरकुरे और अंदर से बेहद नरम होते हैं. बारिश के दिनों में जब कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं. इन्हें चाय के साथ स्नैक, पार्टी स्टार्टर या मेहमानों के लिए आसानी से बनाया जा सकता है, आइए आपको इसी सिंपल रेसिपी बताते हैं.

दही वाले पनीर कबाब के लिए सामग्री

पनीर – 200 ग्राम

गाढ़ा दही/हंग कर्ड – ½ कप

उबला आलू – 1

ब्रेड क्रम्ब्स – ½ कप

बेसन – 2 बड़े चम्मच

बारीक कटी हरी मिर्च – 1

बारीक कटा धनिया – 2 बड़े चम्मच

अदरक – 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच

गरम मसाला – ½ छोटा चम्मच

चाट मसाला – ½ छोटा चम्मच

नमक – स्वादानुसार

तेल – सेंकने के लिए

दही वाले पनीर कबाब बनाने का तरीका

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दही तैयार करें: दही को मलमल के कपड़े में बांधकर कुछ घंटे लटका दें, ताकि उसका अतिरिक्त पानी निकल जाए. कबाब के लिए दही जितना गाढ़ा होगा, मिश्रण उतना अच्छा बनेगा.

मिक्सर बनाएं: एक बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर, हंग कर्ड और मैश किया हुआ आलू डालें. इसमें बेसन, ब्रेड क्रम्ब्स, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

कबाब की शेप दें: मिक्सर के छोटे-छोटे हिस्से लेकर गोल या चपटी टिक्की की शेप दें. अगर मिश्रण ज्यादा नरम लगे तो थोड़ा और ब्रेड क्रम्ब्स मिला सकते हैं.

कबाब सेंकें: तवे पर थोड़ा तेल गर्म करें और कबाब को मिडियम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें.

इस तरीके से करें सर्व

गरमा-गरम दही पनीर कबाब को हरी चटनी, मीठी इमली की चटनी और प्याज के लच्छों के साथ परोसें. इसके अलावा आप चाहे तो इसे गरमा-गरम चाय के साथ भी खा सकते हैं, बारिश में इसका मजा ही अलग होता है

प्रो टिप: कबाब को ज्यादा कुरकुरा बनाने के लिए सेंकने से पहले हल्का-सा ब्रेड क्रम्ब्स में रोल कर लें.

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