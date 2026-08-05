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ईरान-ओमान वार्ता पर कतर ने दिया अपडेट, क्या आज हो पाएगी डील?

कतर ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की भाषा तैयार हो चुकी है और उसका मसौदा अभी पक्षों के बीच साझा किया जा रहा है, जबकि कतर और ओमान वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत आसान बनाने के लिए करीबी तालमेल से काम कर रहे हैं.

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100 दिनों से ज्यादा दिन तक चले संघर्ष के बाद सीजफायर
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अमेरिका-ईरान तनातनी को लेकर कतर ने नया अपडेट दिया है. कतर का कहना है कि इस मसले के हल की कोशिशें "बहुत अडवांस चरण" में हैं और संभावित समझौते के मसौदे फिलहाल पक्षों के बीच साझा किए जा रहे हैं.

कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने कहा कि कतर और ओमान इस पूरी प्रक्रिया में करीबी तालमेल से काम कर रहे हैं. उनका कहना है कि दोनों देश वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत आसान बनाने और मसौदा प्रस्तावों के सर्कुलेशन में मदद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला', ईरान-ओमान में वार्ता के बीच अमेरिकी सेना का दावा

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संभावित समझौते पर तैयार किया गया ड्राफ्ट

माजिद अल-अंसारी ने कहा, "संभावित समझौते की भाषा तैयार कर ली गई है और उसे पक्षों के बीच साझा किया जा रहा है". उन्होंने साफ किया कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है. हालांकि, मध्यस्थ एक अल्पकालिक व्यवस्था पर काम कर रहे हैं ताकि दोनों पक्ष फिर से बातचीत की मेज पर लौट सकें.

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ईरान-अमेरिका डील पर कतर को क्या उम्मीद?

कतर ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि दोबारा शुरू होने वाली बातचीत आगे चलकर एक बड़े समझौते का रास्ता खोल सकती है. उसके मुताबिक ऐसा समझौता क्षेत्रीय तनाव कम करने की दिशा में मददगार हो सकता है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप का दावा ईरान ने खारिज किया, होर्मुज खोलने पर ओमान से बनने जा रही बात!

कतर की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद हॉरमुज स्ट्रेट में तनाव अभी भी ऊंचा बना हुआ है. फिलहाल कतर और ओमान की कोशिश इसी बात पर टिकी है कि मसौदा साझा करने की प्रक्रिया आगे बढ़े और अमेरिका-ईरान फिर से औपचारिक बातचीत की तरफ लौटें.

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