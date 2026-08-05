चढ़ावा चोरी पर यूपी विधानसभा में हंगामा... अनुपूरक बजट पर आज चर्चा के आसार

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है. योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का पहला 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. बुधवार यानी आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा होने की संभावना है. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोल रहे थेत, तब इस दौरान विपक्ष ने लगातार नारेबाजी और हंगामा किया था.

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सरकार ने 59,019.54 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट पर चर्चा होने की संभावना है. मंगलवार को योगी सरकार ने 59,019.54 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया था, लेकिन सदन में बजट से ज्यादा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सियासी घमासान देखने को मिला. विपक्ष के भारी हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी.

सीएम योगी के संबोधन के दौरान नारेबाजी करता रहा विपक्ष

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे. सपा विधायक राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर पहले चर्चा कराने की मांग कर रहे थे. विरोध के दौरान सपा विधायक सचिन यादव मुख्यमंत्री की तस्वीर वाला पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए और सरकार विरोधी नारे लिखे पोस्टर लहराए. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पहले सचिन यादव को चेतावनी दी, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्हें सदन से निलंबित कर दिया.

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सदन में स्थिति तनावपूर्ण हुई को मार्शलों को बुलाना पड़ा

इसके बाद सदन में स्थिति और तनावपूर्ण हो गई. व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधानसभा में मार्शलों को बुलाना पड़ा. सपा की महिला विधायकों ने सचिन यादव को घेर लिया, जिसके बाद महिला मार्शलों की भी तैनाती करनी पड़ी. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नारेबाजी के चलते सदन का माहौल काफी गर्म रहा.

चढ़ावा चोरी पर चर्चा से बच रही है सरकार- सपा का आरोप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सदन से बाहर जाने के बाद स्थिति सामान्य हो सकी. वहीं, निलंबन के बाद सचिन यादव विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए. सपा का आरोप है कि सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा से बच रही है.

इस बीच सरकार की ओर से पेश किए गए 59,019.54 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में सबसे अधिक 22,107.88 करोड़ रुपये का प्रावधान भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए किया गया है. इसके अलावा ग्राम विकास विभाग को 17,942.73 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. अब बुधवार को सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा के साथ-साथ राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर भी तीखी बहस होने के आसार हैं.



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