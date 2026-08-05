scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CCTV से पाकिस्तान भेज रहे थे फूटेज, ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से 4 नाबालिग हैं. इनके पास से पुलिस ने पिस्तौल, कारतूस, पेट्रोल बम और CCTV उपकरण बरामद किए.

Advertisement
X
अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Representative photo)
अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Representative photo)

अमृतसर पुलिस ने ISI समर्थित दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 4 नाबालिग भी शामिल हैं. आरोप है कि ये लोग रेलवे ट्रैक के पास CCTV कैमरे लगाकर उनकी फुटेज पाकिस्तान भेज रहे थे.

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जांच में पता चला है कि यह नेटवर्क सिर्फ अमृतसर तक सीमित नहीं था. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी पहले दिल्ली के जंतर-मंतर भी गए थे, जहां उनके हैंडलर्स ने उन्हें जरूरी सामान दिया था. हालांकि वे अपने मकसद में सफल नहीं हो सके और बाद में पंजाब लौट आए. गुरप्रीत सिंह भुल्लर का कहना है कि उन्हें शक है कि उत्तर प्रदेश से भी इन्हें सामान मुहैया कराया गया था. मामले में बहुत ही गहनता से जांच हो रही है.

पुलिस अब पूरे नेटवर्क, विदेशी फंडिंग और इससे जुड़े अन्य लोगों की जांच कर रही है. अमृतसर के मोहकमपुरा, एयरपोर्ट और सी-डिविजन पुलिस स्टेशनों में FIR दर्ज हुई है. 

सम्बंधित ख़बरें

punjab police exposes ISI supported terror module
पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार
Punjab latest news
E-20 पेट्रोल मुद्दे पर केजरीवाल ने निकाला मार्च, देखें पंजाब आजतक
Fazilka viral video (Photo: ITG)
VIDEO: बारिश के बीच सड़क ने दिया धोखा, गड्ढे में गिरे दो बाइक सवार
punjab latest news aajtak
पेपर लीक पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष की ये मांग, देखें पंजाब आजतक
Punjab BJP Kewal Singh Dhillon
'हमारी सरकार बनते ही मिलेगा DA और एरियर...', पंजाब BJP अध्यक्ष का ऐलान

यह भी पढ़ें: 'हनीट्रैप' कनेक्शन! संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार गिरफ्तार, बंगाल STF की बड़ी कार्रवाई

Advertisement

गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्तौल, कारतूस, पेट्रोल बम और CCTV उपकरण बरामद किए गए हैं. मामले में हर पहलू की जांच की जा रही है. पुलिस की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. 

पुलिस ने अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे युवाओं पर नजर रखें और उन्हें लालच या कट्टरपंथ के रास्ते पर जाने से बचाएं. पंजाब पुलिस के डीजीपी ने युवाओं को सही रास्ता दिखाने के लिए कट्टरता मुक्ति केंद्र (De-radicalisation Centre) शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जहां उन्हें काउंसलिंग दी जाएगी ताकि वे ऐसी गतिविधियों से दूर रहें.
 
पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा, "हमारे मुख्यमंत्री की आतंकवाद, सीमा-पार तस्करी और संगठित अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है. हमने इस मामले में नौ आरोपियों को गिरफ़्तार किया है."

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    क्या रिटायर हो रहे हैं सतीश महाना? चंदा चोरी पर सपा के हंगामे से आहत होकर किया ये ऐलान |
    Vijay TVK First Budget: दुल्हन को सोना... स्पेशल स्कूल, 'Hero' से CM बने विजय के बजट में क्या-क्या खास? |
    7 महीने की लव मैरिज का दर्दनाक अंत: पति ने निगला जहर, पत्नी ने चुनी फांसी... झांसी के श्मशान घाट पर बवाल |
    'हर नागरिक को मिला संवैधानिक अधिकार', आर्टिकल 370 की बरसी पर PM मोदी का मैसेज |
    बारिश के मौसम में फ्रिज में इस तरह का खाना जल्दी हो जाता है खराब, इससे इन बीमारियों का खतरा |
    जंतर-मंतर के बाद अब E20 फ्यूल पर घमासान! पेट्रोल के मुद्दे पर CJP ने ठोकी ताल |
    'हार्पिक पिया, हाथ काटा', गुस्से में एक्ट्रेस ने पार की हदें, परिवार के प्यार को तड़पी, छलका दर्द |
    जेल की जगह होटल में क्या कर रहा था 661 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोपी विक्रम वाधवा? पुलिस पर भी उठे सवाल |
    POJK को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद रमजान का बड़ा बयान, देखें |
    Ayodhya Ram दरबार दर्शन का बदला नियम, अब बिना पास होंगे राम दरबार दर्शन!
    Advertisement