इंस्टाग्राम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर... महिला ने शादी से इनकार किया तो सिरफिरे ने बच्चे को किडनैप कर लिया

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक शादीशुदा महिला की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक से हुई. धीरे-धीरे कहानी प्यार में बदल गई. युवक महिला पर शादी करने का दबाव बनाने लगा. जब महिला ने शादी से इनकार कर दिया तो युवक बौखला गया. उसने महिला के 11 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया. महिला ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने बच्चे को बरामद कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.

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पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला की करीब नौ महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए बहराइच के रहने वाले 25 साल के अजय यादव उर्फ छन्नू लाल से दोस्ती हुई थी. बातचीत बढ़ने के साथ दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. इसके बाद वक्त बीता तो दोनों के बीच आपसी कारणों से झगड़ा शुरू हो गया और महिला ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया.

इसके बावजूद आरोपी लगातार महिला पर दोबारा साथ रहने और उससे शादी करने का दबाव बनाता रहा. महिला ने जब आरोपी के साथ रहने और शादी से साफ इनकार कर दिया तो आरोपी ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. इसके बाद आरोपी ने महिला के 11 साल के बेटे का अपहरण कर लिया और उसे लेकर बहराइच भाग गया.

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अचानक बेटे के लापता होने से महिला घबरा गई. उसे शक हुआ कि अजय ने उसके बेटे की हत्या कर दी. इसके बाद उसने मड़ियांव थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी. मोबाइल सर्विलांस और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की लोकेशन बहराइच जिले के कैसरगंज क्षेत्र स्थित ग्राम चुलम्भा में मिली.

इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया. वहीं उसके कब्जे से 11 साल के बच्चे को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने महिला पर शादी के लिए दबाव बनाया था. महिला ने जब मना कर दिया तो उसके बेटे को किडनैप कर लिया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनंद का कहना है कि 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात करीब पौने 1 बजे मड़ियांव थाने को बच्चे के अपहरण की सूचना मिली. पुलिस ने 6 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया और बच्चे को बरामद कर लिया. पुलिस आगे की कार्रवाई जुटी है.

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