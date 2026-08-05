स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जुड़ा नया आकर्षण, नर्मदा नदी में उतरी लग्जरी क्रूज, एकबार में बैठेंगे 600 यात्री

दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) आने वाले पर्यटकों के लिए जल्द एक और बड़ा आकर्षण बनने जा रही है. गुजरात के एकता नगर में नर्मदा नदी पर 600 यात्रियों की क्षमता वाली नई लग्जरी क्रूज लॉन्च कर दी गई है. हालांकि इसकी कमर्शियल सेवाएं तभी शुरू होंगी, जब इसे सभी वैधानिक मंजूरियां मिल जाएंगी और जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन पूरा हो जाएगा.

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स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी (SOUADTGA) के मुताबिक, एकता नगर में लगातार बढ़ रहे पर्यटकों और पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए इस नई क्रूज को शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य पर्यटकों को नर्मदा नदी के बीच एक नया और बेहतर अनुभव देना है, साथ ही इस डेस्टिनेशन की पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करना भी है.

फिलहाल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स में 200 यात्रियों की क्षमता वाली एक क्रूज पहले से संचालित हो रही है, जिसे पर्यटकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए अब उससे तीन गुना क्षमता वाली नई क्रूज लॉन्च की गई है. यह नई क्रूज केवल साइटसीइंग तक सीमित नहीं रहेगी. इसे मल्टीपरपज फ्लोटिंग वेन्यू के रूप में तैयार किया गया है, जहां बर्थडे पार्टी, कॉरपोरेट इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च, म्यूजिकल इवनिंग, कल्चरल प्रोग्राम और प्राइवेट फंक्शन का भी आयोजन किया जा सकेगा.

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नर्मदा नदी के मनोरम दृश्य के बीच यह क्रूज पर्यटकों और मेहमानों को अलग अनुभव देने का दावा करती है. करीब 30 मीटर लंबी इस लग्जरी क्रूज में एक साथ 600 यात्रियों के सफर की व्यवस्था है. इसमें 250 लोगों के लिए डाइनिंग सुविधा, 5×4 मीटर का परफॉर्मेंस स्टेज और आकर्षक आर्किटेक्चरल लाइटिंग दी गई है, जो खासतौर पर शाम और रात के समय इसे और आकर्षक बनाती है. अधिकारियों का मानना है कि यह नई क्रूज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रमुख आकर्षणों में शामिल होगी.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी ने कहा कि एकता नगर को भारत के अग्रणी पर्यटन स्थलों के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी. इसके जरिए डेस्टिनेशन वेडिंग, कॉरपोरेट मीटिंग, सांस्कृतिक आयोजन और निजी समारोहों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. हालांकि आम पर्यटकों के लिए इस क्रूज की सवारी अभी शुरू नहीं होगी. इसकी कमर्शियल शुरुआत सभी जरूरी वैधानिक मंजूरियां मिलने और सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही की जाएगी.

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