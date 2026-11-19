आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों ने अपनी-अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी कर दी है. इस उठापटक के बीच जहां कुछ टीमों ने बेहद समझदारी भरे फैसले लिए हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की रणनीति पर क्रिकेट जानकारों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज आर अश्विन का मानना है कि दिल्ली की टीम ने इस बार खिलाड़ियों को रिलीज और ट्रेड करने में एक बड़ी गलती कर दी है. जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले सीजन में भुगतना पड़ सकता है.

दिल्ली कैपिटल्स ने अपने प्रमुख गेंदबाजों को रिलीज करके अपने लिए खुद ही मुश्किलें खड़ी कर ली हैं. अश्विन के मुताबिक दिल्ली की टीम ने जो फैसले लिए हैं, उसके बाद अब उनके पास मिनी ऑक्शन में बहुत सीमित विकल्प बचे हैं.

खासतौर पर तेज गेंदबाजी विभाग में दिल्ली के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है और उन्हें मजबूरन किसी अनुभवी विदेशी तेज गेंदबाज जैसे मैट हेनरी की तरफ भागना ही पड़ेगा. जानकारों का कहना है कि अगर दिल्ली ने पहले ही सही प्लानिंग की होती तो ऑक्शन टेबल पर उन्हें इस तरह की मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ता.

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दूसरी टीमों ने मारी बाजी, दिल्ली रह गई पीछे!

अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा कि जहां एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) जैसी टीमों ने 47.45 करोड़ रुपये के भारी-भरकम पर्स के साथ बेहतरीन स्पिनर्स और संतुलित स्क्वाड तैयार किया है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने एक बार फिर बेहद चतुराई भरा खेल दिखाते हुए शानदार डील की हैं. वहीं दिल्ली कैपिटल्स की रणनीति में तालमेल की कमी साफ नजर आ रही है.

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इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) जैसे प्रतिद्वंद्वियों ने भी बेहद कम कीमत करीब 50 फीसदी सस्ते दाम में बेहतरीन खिलाड़ी हासिल कर लिए हैं, जिससे दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि टूर्नामेंट के आधे सफर तक पहुंचते-पहुंचते दिल्ली को अपने इन फैसलों की कमी जरूर खलेगी.

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ऑक्शन में करनी होगी भारी मशक्कत

दिल्ली कैपिटल्स के पास केएल राहुल, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल जैसे बड़े भारतीय सितारे मौजूद हैं. लेकिन एक चैम्पियन टीम बनाने के लिए सिर्फ बड़े नाम काफी नहीं होते, बल्कि सही संतुलन भी जरूरी होता है. अब 16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स के थिंक-टैंक पर भारी दबाव होगा. उन्हें न केवल अपनी तेज गेंदबाजी की कमजोरी को दूर करना होगा.

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दिल्ली कैपिटल्स की रिटेंशन लिस्ट

अक्षर पटेल, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, आकिब नबी, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, काइल जेमीसन, ऋषभ पंत (ट्रेड इन), जीशान अंसारी (ट्रेड इन).

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दिल्ली कैपिटल्स से रिलीज हुए प्लेयर्स

मिचेल स्टार्क, नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, पथुम निसांका, बेन डकेट, करुण नायर, साहिल पारख, दुष्मंथा चमीरा, रेहान अहमद, अजय मंडल, टी नटराजन (ट्रेड आउट), कुलदीप यादव (ट्रेड आउट).

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