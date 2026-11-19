तुम समंदर की बात करते हो,

लोग आंखों में डूब जाते हैं.

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नुसरत फतेह अली खान के शागिर्द और रिश्ते में उनके भतीजे लगने वाले कमाल के कव्वाल बदर अली खान (बदर मियांदाद) की कव्वाली का ये शेर है. 17 नवंबर 2026 को जब चेन्नई सुपर किंग्स के ट्विटर हैंडल से एक ऐसी ख़बर आई, जिसका आना तो तय था लेकिन ख़ुद को यकीन दिलाना हमेशा ही मुश्किल था. उस ख़बर को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में यही शेर आया, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव था. और वो ये कि तुम समंदर की बात करते हो, लोग नवंबर में डूब जाते हैं.

कैलेंडर जब अक्टूबर का पन्ना पलटकर नवंबर में कदम रखता है, तो उत्तर भारत की हवाओं में हल्की-सी गुलाबी ठंड घुलने लगती है. (वैसे इस बार नवंबर में भी पंखे चल रहे हैं.) त्योहारों की रौनक अभी पूरी तरह उतरी भी नहीं होती और शादियों के शामियाने सजना शुरू हो जाते हैं. आम दुनिया के लिए नवंबर सुकून, मीठी धूप और जश्न का महीना है. लेकिन जिस मुल्क की रगों में क्रिकेट लहू बनकर दौड़ता है, वहां पिछले कुछ सालों से नवंबर किसी खूबसूरत मौसम का नहीं, बल्कि एक अनजानी टीस, अधूरे ख्वाबों और खामोश सिसकियों का नाम बन चुका है.

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नवंबर के ग़म को क्रिकेट और उस शेर से इसलिए जोड़ा गया, क्यूंकि पिछले कुछ साल में क्रिकेट फैन्स के जीवन के सारे बड़े दुख नवंबर में ही आए हैं, इसलिए डूबने के लिए समंदर नहीं, नवंबर ही काफ़ी है. एक-एक करके क्रिकेट फैन्स के ग़म सुनिए, फिर ऊपर दी गई कव्वाली सुनिए.

17 नवंबर 2026: अभी 19 नवंबर (वर्ल्ड कप वाला) के पुराने जख्मों की टीस पूरी तरह उभरी भी नहीं थी कि 17 नवंबर 2026 की शाम ने क्रिकेट की दुनिया को एक और गहरा सदमा दे दिया. महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें दुनिया प्यार से 'माही' और चेन्नई थाला कहती है, ने आईपीएल से भी अपने संन्यास का ऐलान कर दिया. धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए तो ये सुकून रहता था कि चलो, आईपीएल में दिखेंगे. लेकिन अब आईपीएल भी हाथ से गया. सच ये भी है कि आखिरी कुछ सीजन में एमएस धोनी, टीम पर एक बोझ ही थे, लेकिन जिस क्रिकेटर के भरोसे आपने क्रिकेट देखते हुए 20 साल गुजारे हो उसके लिए एक-दो सीजन झेले जा सकते हैं. नवंबर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ मैच ही नहीं हराता, बल्कि हमारी सबसे प्यारी यादों को भी हमसे दूर ले जाता है.

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अब नहीं होगा थाला दर्शिनम.

19 नवंबर 2023: अगर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी एक तारीख को सबसे दर्दनाक दिन के तौर पर दर्ज किया जाएगा, तो वो 19 नवंबर 2023 ही होगी. अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नीले रंग के समंदर में तब्दील एक लाख से ज्यादा दर्शक और लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची अजेय भारतीय टीम. उस दिन हर हिंदुस्तानी को यकीन था कि 2011 का इतिहास दोहराया जाएगा. रोहित शर्मा की निडर कप्तानी, विराट कोहली का रिकॉर्डतोड़ फॉर्म और मोहम्मद शमी की आग उगलती गेंदबाजी ने पूरे देश को जीत का भरोसा दिला दिया था.

लेकिन नवंबर की फितरत ही कुछ और है. टॉस हारने से शुरू हुई कहानी, ट्रेविस हेड के उस एक कैच और फिर उनकी 137 रनों की पारी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया. रात के करीब दस बजे जब पैट कमिंस ने विजयी रन लिया, तो अहमदाबाद के उस विशाल स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा पसरा, जिसकी गूंज आज भी कानों में सुनाई देती है. मैदान पर अपनी आंखों के आंसू छिपाते रोहित शर्मा, कैप से चेहरा ढकते विराट कोहली और ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों पर बुत बने खड़े खिलाड़ी—ये तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर दिखती हैं, तो दिल बैठ सा जाता है. 19 नवंबर 2023 की तारीख़ के बाद यकीन मानिए, भारत में क्रिकेट वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था, बहुत कुछ बदल गया.

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नवंबर 2024: 19 नवंबर 2023 के सदमे से उबरने की कोशिश में लगे फैन्स को लगा था कि 2024 में टी20 वर्ल्ड कप की जीत ने सारे जख्म भर दिए हैं. लेकिन नवंबर ने एक बार फिर अपनी क्रूरता दिखाई. अक्टूबर के आखिर से शुरू होकर 3 नवंबर 2024 तक चली भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज ने भारतीय क्रिकेट के सबसे गौरवशाली इतिहास पर दाग लगा दिया. 12 साल और लगातार 18 घरेलू टेस्ट सीरीज जीतने के बाद, भारतीय टीम अपने ही घर में न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से क्लीन स्वीप हो गई.

नवंबर 2022 और 2021: नवंबर के इस अभिशाप की जड़ें थोड़ी और पीछे जाती हैं. 10 नवंबर 2022, जगह थी ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड ओवल और मौका था टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल. सामने इंग्लैंड की टीम थी. विराट कोहली के अर्धशतक और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी के दम पर भारत ने 168 रन बनाए थे. लड़ने लायक स्कोर था, उम्मीदें जिंदा थीं. लेकिन जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने भारतीय गेंदबाजी की ऐसी धज्जियां उड़ाईं कि 16 ओवर में ही मैच खत्म हो गया. बिना कोई विकेट गंवाए इंग्लैंड ने 10 विकेट से जीत दर्ज की. भारतीय गेंदबाज बेबस नजर आए और करोड़ों फैन्स टीवी स्क्रीन के सामने सिर पकड़कर बैठ गए.

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ठीक एक साल पहले, नवंबर 2021 में भी कुछ ऐसा ही मंजर था. 24 अक्टूबर को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में मिली 10 विकेट की ऐतिहासिक हार के बाद, नवंबर के पहले हफ्ते में ही भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी. वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान से हारने का गम और फिर नवंबर की शुरुआत में ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने की निराशा ने उस साल की दिवाली की चमक भी फीकी कर दी थी.

क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं. लेकिन यह महज इत्तेफाक है या नियति का कोई अजीब खेल कि भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े दिल टूटने वाले पल नवंबर के ही हिस्से में आए हैं? 2021 में वर्ल्ड कप से विदाई, 2022 में सेमीफाइनल की शर्मनाक हार, 2023 में 19 नवंबर का वो महाप्रलय, 2024 में घरेलू टेस्ट सीरीज का क्लीन स्वीप और अब 17 नवंबर 2026 को महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल से संन्यास.

शायद यही वजह है कि अब जब भी अक्टूबर खत्म होता है, तो भारतीय क्रिकेट फैन्स के मन में एक अजीब-सी सिहरन दौड़ जाती है. कैलेंडर की तारीखें बदलती रहेंगी, नए खिलाड़ी आएंगे, नई जीतें भी मिलेंगी, लेकिन नवंबर के महीने में जब भी कोई पुराना वीडियो या स्कोरकार्ड सामने आएगा, तो हर क्रिकेट प्रेमी यही गुनगुनाएगा… तुम समंदर की बात करते हो, लोग नवंबर में डूब जाते हैं.



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