मुंबई की फिजा में इन दिनों कुछ अलग ही चमक है. वजह है 'अर्थशॉट प्राइज 2026', जिसके लिए ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन खास तौर पर भारत आए हैं. अपनी इस यात्रा के दौरान इस शाही जोड़े ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस संग खास मुलाकात की.

और पढ़ें

इस यादगार मुलाकात की सबसे अच्छी बात यह रही कि दोनों परिवारों में बहुत अपनापन और प्यार देखने को मिला. मुख्यमंत्री फडणवीस ने शाही मेहमान प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन का महाराष्ट्र में रॉयल अंदाज में दिल से स्वागत किया. इस दौरान अमृता फडणवीस भी मौजूद रहीं.

अमृता फडणवीस ने साड़ी में लूटी महफिल

हालांकि, अमृता फडणवीस ने साड़ी में अपने लुक से कहर बरपा दिया. खूबसूरत साड़ी संग उन्होंने डायमंड ड्रॉप नेकलेस और स्टड ईयररिंग्स पहनकर अपना लुक कंप्लीट किया. साइड पार्टेड ओपन हेयर को कर्ली लुक दिया. अमृता फडणवीस के ग्लोइंग मेकअप ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.

डार्क शेड लिपस्टिक, बिंदी में वो कमाल लगीं. आंखों पर लाइट आइशैडो लगाया. आइलाइनर से डिफाइन किया. गालों पर ब्लश और हाईलाइटर लगाकर अपने मेकअप को फाइनल टच दिया. इस लुक में अमृता फडणवीस बेहद खूबसूरत और गॉर्जियस लग रही हैं. उनकी खूबसूरती पर हर किसी की नजरें टिकी रह गईं.

Advertisement

🔸 TRH The Prince and Princess of Wales, Prince William and Princess Kate Middleton with CM Devendra Fadnavis and Smt Amruta Fadnavis at 'The Earthshot Prize Awards - Mumbai 2026'. 🔸 वेल्सचे राजकुमार आणि राजकुमारी, प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस केट मिडलटन यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि श्रीमती अमृता फडणवीस यांची ‘द अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स – मुंबई 2026’ येथे उपस्थिती. 🔸 वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी, प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन इनके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं श्रीमती अमृता फडणवीस इनकी ‘द अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स - मुंबई 2026’ में उपस्थिति। 🕢 7.30pm | 17-11-2026📍Mumbai | संध्या. ७.३० वा. | १७-११-२०२६📍मुंबई. @Dev_Fadnavis @KensingtonRoyal @fadnavis_amruta @EarthshotPrize #Maharashtra #DevendraFadnavis #EarthshotMumbai — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 17, 2026

देसी लुक में छाया विदेशी कपल

'अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स' में प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. इस खास मौके पर शाही कपल ने भारतीय डिजाइनरों के ट्रेडिशनल आउटफिट में महफिल लूट ली.

प्रिंसेस केट ने महिमा महाजन की डिजाइनर रेड कलर की फ्लोर लेंथ अनारकली में कहर ढाया. इस खास मौके पर राजकुमारी ने पारंपरिक खूबसूरती से जलवे बिखेरे. उनके आउटफिट पर सुनहरे रंग की नाजुक बूटियों का काम किया गया है. लाल रंग के अनारकली में कंट्रास्ट जोड़ने के लिए आउटफिट के नेकलाइन, कमर और स्लीव्ज के कफ्स को हरे और सिल्वर रंग की बारीक कढ़ाई से सजाया गया था.

प्रिंसेस ऑफ वेल्स ने अपने इस लुक को लेयर्ड डायमंड नेकलेस और स्टेटमेंट ड्रॉप इयररिंग्स के साथ पूरा किया. उन्होंने आउटफिट की मैचिंग का लाल रंग का क्लच कैरी किया. अपने बालों को हाफ-अप, हाफ-डाउन स्टाइल में रखा. मेकअप भी काफी सटल रखा. इस पूरे लुक में वो बेहद स्टनिंग लगीं. वहीं दूसरी तरफ प्रिंस विलियम मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर ब्लैक कलर के बंदगला में बेहद क्लासिक लुक में नजर आए.

---- समाप्त ----