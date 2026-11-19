अमेरिका की ओर से ड्रग तस्करी के शक में समुद्र में की जा रही सैन्य कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. इक्वाडोर के मछुआरों के एक समूह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. मछुआरों का आरोप है कि अमेरिकी सेना ने उन्हें ड्रग तस्कर समझकर उनकी नाव पर ड्रोन से हमला किया था. इस हमले में नाव जलकर तबाह हो गई और दो मछुआरे गंभीर रूप से झुलस गए.

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यह मुकदमा अमेरिका की एक समुद्री कानून व्यवस्था के तहत पिट्सबर्ग की संघीय अदालत में दायर किया गया है. इसमें कथित हमले, गैरकानूनी हिरासत और प्रताड़ना के लिए मुआवजे की मांग की गई है. मछुआरों के वकील डैनियल कोवालिक के मुताबिक, अदालत से समुद्र में इस तरह के हमले रोकने का आदेश देने की मांग भी की गई है. फिलहाल, इस मुकदमे पर पेंटागन और व्हाइट हाउस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

दरअसल, मामला इस साल 17 मार्च का है. मुकदमे के मुताबिक, इक्वाडोर के तट के पास पूर्वी प्रशांत महासागर में मछली पकड़कर लौट रही ला नेग्रा फ्रांसेस्का डुआर्टे II नाम की नाव पर अमेरिकी ड्रोन से हमला किया गया. नाव पर 16 मछुआरे सवार थे. हमले के बाद नाव में आग लग गई और सभी लोगों को समुद्र में कूदकर जान बचानी पड़ी.

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मछुआरों का दावा है कि इक्वाडोर के अधिकारियों ने तीन घंटे की जांच के बाद नाव और उसके चालक दल को किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं पाया था. इसके बावजूद हमला किया गया.

24 घंटे तक हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने का आरोप

मछुआरों ने आरोप लगाया कि हमले के बाद अमेरिकी सैन्य कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया. उनके हाथ बांध दिए गए और सिर पर हुड डाल दिया गया. उन्हें करीब 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उन्हें खाने-पीने के लिए भी पर्याप्त चीजें नहीं दी गईं.

मुकदमे के अनुसार, बाद में मछुआरों को अल सल्वाडोर के एक जहाज पर भेज दिया गया. वे सात दिनों तक उस जहाज पर रहे और फिर अल सल्वाडोर पहुंचाए गए. घायल दो मछुआरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी लोगों को प्रवासियों के लिए बने एक केंद्र में रखा गया. मार्च के आखिर तक सभी को वापस इक्वाडोर भेज दिया गया.

अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर पहले भी उठे सवाल

यह ट्रंप प्रशासन के खिलाफ इस तरह की सैन्य कार्रवाई को लेकर दूसरी कानूनी चुनौती है. अमेरिकी प्रशासन सितंबर 2025 से कैरेबियन और प्रशांत महासागर में उन नावों को निशाना बना रहा है, जिन पर ड्रग तस्करी में शामिल होने का शक है. प्रशासन इन लोगों को 'नार्को-टेररिस्ट' बताता रहा है.

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मछुआरों के मुकदमे में दावा किया गया है कि सितंबर 2025 से अब तक अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में कम से कम 240 लोग मारे जा चुके हैं. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से इस बात के बहुत कम सबूत पेश किए हैं कि जिन नावों को निशाना बनाया गया, वे वास्तव में ड्रग्स ले जा रही थीं.

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