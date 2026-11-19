दिवाली पर घर को सजाने के लिए कोई गेंदे के फूलों की लड़ियां लगाता है, तो कोई गुलाब और दूसरे फूलों से रंगोली बनाता है. ऐसे ही रोजाना की पूजा के लिए भी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है. एक दिन होते ही यही फूल मुरझाने लगते हैं और ज्यादातर लोग इन्हें कूड़े में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन फूलों को आप बेकार समझकर फेंक रहे हैं, उन्हीं से घर के पौधों के लिए अच्छी ऑर्गेनिक खाद तैयार की जा सकती है? जी हां, आप मुरझाए फूलों से आसानी से ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं. इसके लिए आपको बाजार से महंगी खाद खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बस घर में रखी एक पुरानी बाल्टी या गमले की मदद से आप इन फूलों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं पूजा के मुरझाए हुए फूलों से घर पर खाद बनाने का आसान तरीका. ये आपके पौधों को हरा-भरा रखने में मदद कर सकती है.



सबसे पहले फूलों से अलग कर दें ये चीजें

खाद बनाने के लिए सबसे पहले दिवाली में इस्तेमाल किए गए फूलों को इकट्ठा कर लें. इसमें गेंदे, गुलाब और दूसरे फूलों की पंखुड़ियां और हरी डंठल इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, फूलों के साथ लगी प्लास्टिक की डेकोरेशन, तार, रिबन, धागे और फोम को अच्छी तरह निकाल दें. ध्यान रखें कि खाद में सिर्फ नेचुरल चीजें ही जानी चाहिए.



फूलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें

अब इकट्ठा किए गए फूलों को कैंची की मदद से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. ऐसा करने से फूल जल्दी गलते हैं और खाद बनने की प्रोसेस भी आसान हो जाती है. अगर फूल बहुत ज्यादा गीले हैं, तो उन्हें कुछ देर छाया में फैला दें, ताकि उनकी अतिरिक्त नमी निकल जाए. इसके बाद ही इन्हें खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करें.



पुरानी बाल्टी या गमले में तैयार करें खाद

इसके लिए आपको किसी महंगे कंपोस्ट बिन की जरूरत नहीं है. घर में रखी पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी, मिट्टी का गमला या कोई बड़ा डिब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं. बस ध्यान रखें कि उसमें हवा आने-जाने के लिए छोटे-छोटे छेद जरूर हों.

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सबसे पहले डिब्बे या बाल्टी के नीचे सूखे पत्तों की एक लेयर बिछा दें.

इसके ऊपर नारियल के छिलके या छोटी टहनियां डालें.

अब इसमें थोड़ी पुरानी मिट्टी डाल दें.

इसके बाद कटे हुए फूलों को इसमें अच्छी तरह फैला दें.

आखिर में फूलों के ऊपर सूखे पत्ते, कागज के छोटे टुकड़े या थोड़ी पुरानी मिट्टी डाल दें.



ध्यान रखें कि फूलों के साथ सूखी चीजें भी सही मात्रा में मिलाएं. इससे खाद में जरूरत से ज्यादा नमी नहीं होगी और बदबू आने की आशंका भी कम रहेगी.



खाद में नमी का रखें खास ध्यान

खाद बनाने के दौरान उसमें नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है. इसके लिए बीच-बीच में मिश्रण को चेक करते रहें. अगर ये बहुत सूखा लग रहा है, तो थोड़ा पानी छिड़क दें. वहीं, अगर इसमें ज्यादा पानी जमा हो रहा है, तो कुछ सूखे पत्ते मिला दें. ध्यान रहे कि मिश्रण में हल्का नमी बने रहे, उसमें पानी भरा हुआ न हो. साथ ही बाल्टी या डिब्बे को पूरी तरह एयरटाइट बंद न करें, क्योंकि खाद बनने के लिए हवा का पहुंचना भी जरूरी है.



हर 7-10 दिन में खाद को पलटते रहें

सिर्फ फूल और पत्तियां डालकर छोड़ देने से अच्छी खाद नहीं बनती. इसके लिए समय-समय पर मिश्रण को पलटना भी जरूरी है. हर 7 से 10 दिन में लकड़ी की मदद से इसे अच्छी तरह ऊपर-नीचे कर दें. इससे खाद के अंदर हवा पहुंचती है और फूलों के गलने की प्रक्रिया तेज होती है. आमतौर पर इस तरह खाद तैयार होने में 2 से 3 महीने या उससे ज्यादा समय लग सकता है.



कैसे पहचानें कि खाद इस्तेमाल करने के लिए तैयार है?

जब फूल, पत्तियां और दूसरी चीजें पूरी तरह गलकर मिट्टी जैसी दिखने लगें, तो समझ लें कि खाद तैयार होने लगी है. अच्छी तरह तैयार खाद का रंग गहरा भूरा होता है. यह भुरभुरी होती है और इसमें से मिट्टी जैसी खुशबू आती है. अगर इसमें फूलों के टुकड़े साफ दिखाई दे रहे हैं या बदबू आ रही है, तो समझ जाएं कि अभी ये तैयार नहीं हुई है.



गमलों में खाद डालते समय न करें ये गलती

खाद तैयार होने के बाद इसे छानकर थोड़ी मात्रा में गमलों की मिट्टी में मिला सकते हैं. इससे मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटीरियल बढ़ाने में मदद मिलती है. ध्यान रखें कि खाद को सीधे पौधों की जड़ों के पास ढेर लगाकर न डालें. इसे गमले की मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर इस्तेमाल करें.

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