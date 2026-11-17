दिल्ली- एनसीआर मे बढ़ता प्रदूषण फेफड़ों पर असर कर रहा है. इस पॉल्यूशन में कहीं आपके लंग्स भी तो खराब नहीं हो रहे हैं? अगर इसका पता करना है तो बस आप एक टेस्ट करा लें. खासतौर पर अगर आपको अगर आपको लंबे समय से खांसी है, बार-बार सांस फूलती है, सीने में जकड़न महसूस होती है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर टेस्ट जरूर करा लें.

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कौन सा टेस्ट कराना है इस बारे में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ. एल. एच घोटेकर ने बताया है. डॉ घोटेकर कहते हैं कि फेफड़ों की क्षमता जांचने के लिए स्पाइरोमेट्री टेस्ट किया जाता है. इसे लंग फंक्शन टेस्ट (Lung Function Test) का एक अहम हिस्सा माना जाता है. इस टेस्ट से पता चलता है कि आपके फेफड़े कितनी हवा अंदर ले पा रहे हैं और कितनी तेजी से बाहर निकाल रहे हैं. इस टेस्ट की मदद से सांस की नलियों में रुकावट जैसी समस्याओं का पता लगाने में मदद मिलती है. लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले लोगों में भी डॉक्टर जरूरत के मुताबिक इस टेस्ट की सलाह दे सकते हैं.

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कैसे किया जाता है स्पाइरोमेट्री टेस्ट?

यह टेस्ट बहुत आसान होता है. इसमें मरीज को एक मशीन से जुड़ी ट्यूब में मुंह लगाकर सांस लेनी और छोड़नी होती है. सबसे पहले मरीज को गहरी सांस लेने के लिए कहा जाता है. इसके बाद पूरी ताकत से मशीन में सांस बाहर छोड़नी होती है. मशीन सांस से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े रिकॉर्ड करती है. इससे फेफड़ों की क्षमता का पता लगता है. यह बताता है कि व्यक्ति पहले एक सेकंड में कितनी हवा बाहर निकाल पा रहा है. इस टेस्ट से ये भी पता चलता है कि गहरी सांस लेने के बाद व्यक्ति कुल कितनी हवा बाहर निकाल सकता है. इससे डॉक्टर समझ सकते हैं कि फेफड़ों की हवा बाहर निकालने की क्षमता सामान्य है या सांस की नलियों में किसी तरह की रुकावट है.

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क्या सामान्य रिपोर्ट का मतलब फेफड़े पूरी तरह स्वस्थ हैं?

यह समझना जरूरी है कि स्पाइरोमेट्री हर तरह की फेफड़ों की बीमारी या नुकसान का पता नहीं लगा सकती. अगर रिपोर्ट सामान्य आती है, तो भी इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण का फेफड़ों पर कोई असर नहीं हुआ है. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर छाती का एक्स-रे, सीटी स्कैन या फेफड़ों की दूसरी जांच कराने की सलाह दे सकते हैं.

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