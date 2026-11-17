शादी को लेकर हर किसी की अपनी पसंद और उम्मीदें होती हैं, लेकिन एक भारतीय शख्स की शादी की शर्त ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. रेडिट पर इस शख्स ने ऐसी पत्नी की तलाश की है जो परिवार की मुख्य कमाने वाली हो, जबकि वह खुद घर संभालना चाहता है. शख्स ने यहां तक कहा कि उसे ऐसी महिला चाहिए जिसकी सालाना कमाई कम से कम 12 लाख रुपये हो.

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'मैं घर का सारा काम संभालूंगा'

शख्स ने रेडिट के r/AskIndianWoman समुदाय में पोस्ट करते हुए लिखा कि वह ऐसी महिला की तलाश में है जो अपनी पसंद का जॉब, करियर या बिजनेस कर सके. इसके बदले वह घर की जिम्मेदारी उठाना चाहता है.

उसने कहा कि वह खाना बनाने, सफाई करने, कपड़े धोने और घर के दूसरे सभी कामों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है. उसका कहना है कि पत्नी परिवार की मुख्य कमाने वाली हो और वित्तीय मामलों को संभाले, जबकि वह घर चलाए.

बच्चे भी नहीं चाहता

शख्स ने अपनी शादी को लेकर एक और बात साफ कर दी. उसने कहा कि वह बच्चे नहीं चाहता और ऐसी शादी चाहता है जिसमें दोनों के बीच प्यार, सम्मान और बराबरी हो.

उसने खुद को 6 फीट लंबा, गोरे रंग वाला और अच्छी कद-काठी का बताया. साथ ही उसने कहा कि उसके माता-पिता ए-क्लास सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं और पेंशन लेते हैं. इसके अलावा उसने कम से कम 12 लाख रुपये सालाना कमाने वाली महिला की इच्छा जताई.

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किसी ने कहा- 'घर संभालना भी काम है'

रेडिट पर कुछ लोगों ने शख्स की सोच का समर्थन किया. एक यूजर ने कहा कि यह अच्छी बात है कि पुरुष भी उन जिम्मेदारियों को खुले तौर पर अपनाने की बात कर रहे हैं, जिन्हें पारंपरिक तौर पर महिलाओं से जोड़ा जाता रहा है.

वहीं, कई यूजर्स ने इस व्यवस्था की व्यावहारिकता पर सवाल भी उठाए. एक यूजर ने पूछा कि अगर पत्नी अपने करियर की वजह से अपना घर या शहर नहीं बदलना चाहती तो क्या शख्स उसके साथ रहने के लिए तैयार होगा? सवाल यह भी उठा कि शादी के बाद बड़े फैसलों, ससुराल की जिम्मेदारियों और शादी के खर्च में उसकी भूमिका क्या होगी.

'क्या ससुराल में भी घर का काम करोगे?'

एक महिला यूजर ने घरेलू जिम्मेदारियों के उस पहलू पर सवाल उठाया, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. उसने पूछा कि अगर शख्स के माता-पिता घर पर आएं तो क्या वह तब भी खाना बनाने और सफाई की जिम्मेदारी उठाएगा? त्योहारों और पारिवारिक मौकों पर भी क्या पत्नी से घरेलू काम की उम्मीद नहीं की जाएगी?

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एक अन्य यूजर ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि कोविड के दौरान वह तीन महीने बेरोजगार रही थी. उस दौरान उसने घर के सारे काम संभाल लिए थे, लेकिन उसके पति ने वे छोटे-छोटे घरेलू काम भी करना बंद कर दिए जो वह पहले किया करते थे, क्योंकि उनके मुताबिक वह 'घर पर बैठी' थी.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस पोस्ट ने भारत में शादी और जेंडर रोल्स को लेकर नई बहस छेड़ दी है. कुछ लोग इसे पारंपरिक भूमिकाओं को बदलने वाली सोच मान रहे हैं, जबकि दूसरे यूजर्स का कहना है कि सिर्फ कमाने और घर संभालने की जिम्मेदारी बांट देना ही बराबरी नहीं है.

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