ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, गुस्से, जमीन और पराक्रम का कारक ग्रह माना जाता है. कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है. वहीं, मंगल की कमजोर या प्रतिकूल स्थिति कई तरह की परेशानियां भी दे सकती है. खासतौर पर इसका असर व्यक्ति के स्वभाव, कामकाज और रिश्तों पर देखने को मिल सकता है. मंगलवार का दिन मंगल देव को समर्पित माना जाता है. ऐसे में इस दिन कुछ राशि के जातकों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. तो आइए जानते हैं किन 3 राशियों के लोगों को मंगलवार के दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

और पढ़ें

1. मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं. इसलिए मंगलवार का दिन इस राशि के लोगों के लिए खास माना जाता है. हालांकि, इस दिन उन्हें थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से बहस हो सकती है. गुस्से में आकर कुछ भी बोलने से बचें. पैसों के मामले में भी सावधानी रखें. किसी को उधार देने या बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच लें. वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें.

2. कर्क राशि (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के लोगों को मंगलवार के दिन अपने व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से तनाव बढ़ सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. ऐसे में बातचीत करते समय शांति बनाए रखें. नौकरी करने वाले लोग अपने काम में लापरवाही न करें. जरूरी काम जल्दबाजी में करने से बचें. पैसों के मामले में भी सोच-समझकर फैसला लें. किसी को पैसे उधार न दें. इससे परेशानी हो सकती है.

Advertisement

3. तुला राशि (Libra Zodiac)

तुला राशि के लोगों के लिए मंगलवार का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. ऐसे में धैर्य से काम लें. कारोबार करने वाले लोग कोई भी नया सौदा जल्दबाजी में न करें. नौकरी करने वाले लोग अपने अधिकारियों से बात करते समय शब्दों का ध्यान रखें. बेवजह की बहस से बचें. खर्चों पर भी लगाम लगाएं. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न लें. हर परिस्थिति को शांति से संभालने की कोशिश करें.

---- समाप्त ----