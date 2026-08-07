आतंकवाद पर शेख हसीना के बेटे ने दिखाया आईना, तिलमिला उठा पाकिस्तान

बांग्लादेश में ISI की कथित भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर पाकिस्तान ने आरोपों का जवाब देने के बजाय भारत पर निशाना साधा. पाकिस्तान की तरफ से यह प्रतिक्रिया उस सवाल के जवाब में आई, जिसमें पत्रकार ने शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय के उस बयान का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को खुली छूट मिली हुई है.

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मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी अधिकारी से जब जॉय के इस बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "भारत ISI को लेकर पैरानॉयड है. शायद यह इंफेक्शन उन्हें लग गया है, क्योंकि वह भारत में हैं." इस तरह पाकिस्तान ने जॉय के आरोप को सीधे तौर पर खारिज करने के साथ ही पूरे मामले को भारत के कथित नैरेटिव से जोड़ दिया.

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शेख हसीना के बेटे भारत में नहीं, अमेरिका में रहते हैं

हालांकि, इस जवाब में एक अहम तथ्य गलत बताया गया. सजीब वाजेद जॉय भारत में नहीं, बल्कि अमेरिका में रहते हैं. वह लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं. वहीं, उनकी मां और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद भारत आ गई थीं और फिलहाल भारत में रह रही हैं.

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ISI पर पहले भी आरोप लगा चुके हैं जॉय

सजीब वाजेद जॉय इससे पहले भी बांग्लादेश में हुई राजनीतिक उथल-पुथल में विदेशी हस्तक्षेप और पाकिस्तान की ISI की कथित भूमिका को लेकर सवाल उठा चुके हैं. 2024 में उन्होंने कहा था कि परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर उन्हें ISI की संलिप्तता का संदेह है. हालांकि, ये आरोप उनके अपने दावे हैं और इनके समर्थन में स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है.

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शेख हसीना बांग्लादेश लौटना चाहती हैं

जॉय शेख हसीना के बेटे हैं और लंबे समय तक उनकी सरकार में सूचना एवं संचार तकनीक मामलों के सलाहकार भी रहे हैं. हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद वह विदेश से अपनी मां और अवामी लीग के समर्थन में लगातार बयान देते रहे हैं. हाल में शेख हसीना ने भी भारत से बांग्लादेश लौटने का इरादा जताया है.

इस पूरे घटनाक्रम में खास बात यह रही कि ISI को लेकर सीधे पूछे गए सवाल का पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अपनी कथित भूमिका पर विस्तार से जवाब देने के बजाय भारत पर निशाना साधकर जवाब दिया. इससे भारत-पाकिस्तान के बीच खुफिया एजेंसी ISI को लेकर जारी पुरानी तनातनी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

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