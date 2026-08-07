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Budh Nakshatra Parivartan 2026: 8 अगस्त को पुष्य नक्षत्र में बुध का प्रवेश, 4 राशियों का शुरू होगा स्वर्णिम काल!

Budh Nakshatra Parivartan 2026: 8 अगस्त 2026 को बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव नक्षत्र परिवर्तन करते हुए अत्यंत शुभ 'पुष्य नक्षत्र' में प्रवेश करने जा रहे हैं. नक्षत्रों के राजा पुष्य में बुध का यह गोचर कई राशि के जातकों के लिए बंपर लाभ देने वाला साबित होगा.

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बुध गोचर 2026 (Photo: ITG)
बुध गोचर 2026 (Photo: ITG)

Budh Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार 'बुध' को बुद्धि, व्यापार, तर्क, संवाद और अर्थशास्त्र का कारक माना गया है. वहीं, 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा और अत्यंत शुभ व कल्याणकारी माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 8 अगस्त 2026 को बुध देव नक्षत्र परिवर्तन करते हुए पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं.

ज्ञान और व्यापार के कारक बुध का पुष्य नक्षत्र में जाना विशेष रूप से बौद्धिक और वित्तीय गतिविधियों के लिए बेहद शुभ फलदायी रहेगा. इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव यूं तो सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 राशियों के लिए यह गोचर किस्मत बदलने वाला और बंपर लाभ देने वाला साबित होगा.

मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं, इसलिए यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है. आपकी बौद्धिक क्षमता और सही फैसलों से धन लाभ के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. जो लोग मार्केटिंग, मीडिया, लेखन, आईटी या व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ी डील या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आप दूसरों को आकर्षित करने और अपना काम निकालने में सफल रहेंगे.

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सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों के लिए पुष्य नक्षत्र में बुध का प्रवेश मान-सम्मान और तरक्की लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, इंसेंटिव या नई नौकरी का शानदार प्रस्ताव मिल सकता है. अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे. कारोबारियों को नए साझेदारों (Partners) के साथ काम करने का मौका मिलेगा और मुनाफा पहले से बेहतर होगा. पिता और बड़े भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कोई बड़ा निर्णय आसानी से ले सकेंगे.

कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि के स्वामी भी बुध ग्रह ही हैं. बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके आय और लाभ भाव को मजबूती प्रदान करेगा. आपकी आमदनी के नए जरिया बनेंगे. शेयर मार्केट या पुराने किसी निवेश से अचानक लाभ होने की संभावना है. लंबे समय से बना हुआ भ्रम या तनाव खत्म होगा. सही समय पर सही निर्णय लेने से करियर को नई दिशा मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है; प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य का सितारा बुलंद करने वाला साबित होगा. कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली की सराहना होगी और आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. भौतिक सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च करेंगे, लेकिन साथ ही धन संचय (Savings) करने में भी सफल रहेंगे. अटके हुए सरकारी या कानूनी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे. धार्मिक और मांगलिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

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