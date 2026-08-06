scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बांग्लादेश बना पाकिस्तान, सतर्क रहे भारत', बोले शेख हसीना के बेटे साजीब वाजेद जॉय

निर्वासन के दो साल बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में शेख हसीना और उनके बेटे साजीब वाजेद जॉय ने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला. दोनों ने दावा किया कि देश में उग्रवादियों को संरक्षण मिल रहा है, कानून-व्यवस्था बिगड़ चुकी है और बांग्लादेश का झुकाव फिर पाकिस्तान की ओर बढ़ता दिख रहा है.

Advertisement
X
इस संबोधन के दौरान हसीना भारत तो वाजेद जॉय अमेरिका में थे (फाइल फोटो)
इस संबोधन के दौरान हसीना भारत तो वाजेद जॉय अमेरिका में थे (फाइल फोटो)

दो साल पहले सत्ता से हटाए जाने और देश छोड़ने के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में दोषी ठहराए गए उग्रवादियों को रिहा कर दिया गया है. उनके सलाहकार और बेटे, साजीब वाजेद जॉय ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश 'एक और पाकिस्तान' बन गया है और कहा कि यह घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए. 

साजीब ने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान हसीना ने भारत-विरोधी तत्वों और आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की थी.

हसीना नई दिल्ली में 'फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉल के जरिए लोगों को संबोधित कर रही थीं.

सम्बंधित ख़बरें

Sheikh Hasina
बांग्लादेश सरकार चिढ़ी, क्रिकेटर शाकिब के घर पर अटैक... हसीना के 'कैमरा बंद' भाषण का इफेक्ट!
Bangladesh foreign ministry responds to Hasina press conference in Delhi
'संप्रभुता का अपमान...', हसीना के दिल्ली इवेंट से भड़का बांग्लादेश
Attack claimed on Shakib Al Hasan house
बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब के घर हमला, हसीना के कार्यक्रम हुए थे शामिल
शेख हसीना का बड़ा हमला! 'बांग्लादेश को बचाना होगा'
Sheikh Hasina
'किस्मत में जो भी लिखा हो...', हसीना ने बताया बांग्लादेश वापसी का प्लान

हसीना और उनके बेटे की ये चेतावनियां ऐसे वक्त में आई हैं जब अगस्त 2024 में ढाका में सरकार बदलने के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच राजनयिक और राजनीतिक संबंध फिर से बहाल होने की खबरें आ रही हैं.

हसीना के पूर्व ICT सलाहकार जॉय ने कहा कि मुहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और यह एक 'रोग स्टेट' (मनमानी करने वाला देश) बन जाएगा. उन्होंने दावा किया कि हसीना के हटने के बाद भी पुलिस हिरासत में हत्याएं जारी रहीं और "सरकार ने 5 अगस्त 2024 से राजनीतिक हत्याओं को कानूनी मान्यता दे दी है.

Advertisement

जॉय ने जुलाई-अगस्त 2024 के विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या में अंतर पर भी सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 1,400 मौतों की रिपोर्ट दी थी, जबकि सरकार ने 800 मौतें बताईं. उन्होंने पूछा कि बाकी 600 लोग कौन थे.

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले प्रदर्शनकारियों को छूट दी गई, जिससे उन पर मुकदमा नहीं चल सका. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मीडिया से सत्ता परिवर्तन के बाद हुई हिंसा की बारीकी से जांच करने का आग्रह किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    बांग्लादेश सरकार चिढ़ी, क्रिकेटर शाकिब के घर पर अटैक... शेख हसीना के 'कैमरा बंद' भाषण के बाद क्या-क्या हुआ |
    म्यांमार से जमीन की अदला-बदली करेगा भारत? मणिपुर में विरोध की आहट तेज |
    Aaj Ka Panchang, 6 August 2026: 6 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 6 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 6 August 2026: मीन राशिवालों का मन खुश रहेगा, सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 6 August 2026: कुंभ राशिवालों को कार्यक्षेत्र में ध्यान देना होगा, सम्मान और बढ़ेगा, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Makar Rashifal 6 August 2026: मकर राशिवालों का धन की स्थिति में सुधार होगा, मन की टेंशन दूर होगी, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 6 August 2026: धनु राशिवालों को अच्छी खबर मिलेगी, परिवार को और वक्त देना होगा, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 6 August 2026: वृश्चिक राशिवालों को भाग्य का साथ मिलेगा, किसी शुभचिंतक से मदद ले सकते हैं, जानें दैनिक राशिफल |
    ईरान-ओमान की डील पक्की, होर्मुज पार करने का अब देना होगा टैक्स?
    Advertisement