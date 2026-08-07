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परिवार के साथ सेवा में जुटे IPS... कांवड़ मार्ग पर दिखी SSP की अलग ही तस्वीर

सहारनपुर में श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान एक अलग तस्वीर देखने को मिली. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अपने परिवार के साथ कांवड़ मार्ग पर पहुंचे और पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर शिवभक्तों को केले, फ्रूटी, पानी और खाना  बांटे. उन्होंने कांवड़ियों का हालचाल भी जाना और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए.

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कांवड़ियों की सेवा करते सहारनपुर एसएसपी (Photo ITG)
कांवड़ियों की सेवा करते सहारनपुर एसएसपी (Photo ITG)

श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर में पुलिस की एक अलग तस्वीर देखने को मिली. पुलिस अधिकारी कांवड़ मार्ग पर सेवा करते नजर आए. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ थाना जनकपुरी क्षेत्र स्थित कांवड़ मार्ग पर पहुंचे, जहां उन्होंने शिवभक्तों का स्वागत किया और उन्हें फल, पानी और खाना बांटे.

कांवड़ यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं. लंबे सफर के बीच जब एसएसपी और उनका परिवार कांवड़ियों के बीच पहुंचा तो कई श्रद्धालु कुछ पल के लिए रुक गए. किसी को केले दिए गए, किसी को फ्रूटी और कई श्रद्धालुओं को ठंडा पानी उपलब्ध कराया गया. पुलिसकर्मी भी इस सेवा कार्य में उनके साथ शामिल रहे.

शिवभक्तों से पूछा- यात्रा में कोई परेशानी तो नहीं?

सिर्फ खाद्य सामग्री बांटकर आगे बढ़ जाने के बजाय एसएसपी ने कई कांवड़ियों से बातचीत भी की. उन्होंने पूछा कि यात्रा के दौरान कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, रास्ते में व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं और किसी प्रकार की पुलिस सहायता की जरूरत हो तो तुरंत बताएं. कांवड़ियों ने भी खुले मन से अपनी बातें साझा कीं. कई श्रद्धालुओं ने पुलिस की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस बार मार्ग पर सुरक्षा के साथ सुविधाओं का भी बेहतर इंतजाम दिखाई दे रहा है. सेवा कार्य के दौरान एसएसपी ने कांवड़ मार्ग पर तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों से भी बातचीत की. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन और भीड़ प्रबंधन की जानकारी ली. साथ ही निर्देश दिए कि कांवड़ियों के साथ विनम्र व्यवहार रखा जाए और किसी भी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

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परिवार भी बना सेवा अभियान का हिस्सा

इस पहल की एक खास बात यह रही कि एसएसपी अकेले नहीं पहुंचे थे. उनकी पत्नी, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी सेवा कार्य में बराबर शामिल रहे. सभी ने मिलकर श्रद्धालुओं को फल और पानी बांटे . कांवड़ यात्रा पर निकले कई शिवभक्तों ने कहा कि लंबी पैदल यात्रा के दौरान पानी और हल्का भोजन मिल जाना काफी राहत देता है. उनका कहना था कि पुलिस सिर्फ कानून-व्यवस्था संभालने तक सीमित नहीं रही, बल्कि सेवा भाव के साथ भी दिखाई दी. कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि जब पुलिस इस तरह अपनापन दिखाती है तो यात्रा के दौरान सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ता है.

पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस

श्रावण कांवड़ यात्रा को देखते हुए सहारनपुर में जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रमुख कांवड़ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन, बैरिकेडिंग और लगातार निगरानी की व्यवस्था की गई है. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो. पुलिस अधिकारियों के अनुसार कंट्रोल रूम से भी पूरे रूट की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मदद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है. श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान जगह-जगह सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय लोग सेवा शिविर लगा रहे हैं. सहारनपुर में पुलिस की यह पहल भी उसी कड़ी का हिस्सा बनकर सामने आई. सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और सेवा पर भी ध्यान दिया गया.

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