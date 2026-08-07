नोएडा बना देश का नंबर-1 रियल एस्टेट मार्केट, 7 सालों में 111% तक बढ़ीं घरों की कीमतें

नोएडा का हाउसिंग मार्केट देश के रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे मुनाफे वाला बाजार बनकर उभरा है. पिछले सात सालों में यहां मकानों की कीमतें दो गुनी से भी ज़्यादा हो गई हैं. कभी दिल्ली और गुरुग्राम के सस्ते विकल्प के रूप में पहचाना जाने वाला नोएडा, अब देश के प्रमुख प्रॉपर्टी बाज़ारों में सबसे तेज़ बढ़ोतरी दर्ज कर रहा है.

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इसके पीछे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार कनेक्टिविटी और प्रीमियम घरों की बढ़ती मांग मुख्य वजहें हैं. एनारॉक (Anarock) के आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2026 के बीच नोएडा में रिहायशी मकानों की औसत कीमतें 111% तक बढ़ी हैं, इस दौरान कीमतें लगभग ₹4,795 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर ₹10,780 प्रति वर्ग फुट हो गईं,

देश के अन्य प्रमुख शहरों को पीछे छोड़ा

कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में नोएडा ने देश के अन्य बड़े शहरों को काफी पीछे छोड़ दिया है, भारत के प्रमुख आईटी और रोज़गार हब बेंगलुरु में इस दौरान रिहायशी संपत्तियों के दाम 66% बढ़े, जबकि गुरुग्राम में 86% की बढ़ोतरी देखी गई.

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हालांकि औसतन कीमतों के मामले में गुरुग्राम अब भी नोएडा से आगे है, लेकिन कीमतें बढ़ने की रफ्तार के मामले में नोएडा सबसे आगे रहा है, यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में यह खरीदारों और निवेशकों के लिए पसंदीदा बाज़ार बन गया है.

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बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से मिली रफ़्तार

इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि शहर में लगातार हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास ने इसकी किस्मत बदल दी है. चौड़ी सड़कें, तेज़ी से फैलता मेट्रो नेटवर्क और जल्द शुरू होने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स ने खरीदारों का नज़रिया बदल दिया है. इसके चलते वे इलाके भी अब आकर्षक लगने लगे हैं, जिन्हें कभी शहर का बाहरी हिस्सा माना जाता था.

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काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने कहा कि नोएडा में कीमतों की यह तेज़ बढ़ोतरी यहां के रियल एस्टेट बाज़ार के लगातार बेहतर और आधुनिक होने का नतीजा है, उन्होंने कहा, "बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किसी भी लोकेशन के प्रति लोगों की सोच बदल देते हैं, कनेक्टिविटी बेहतर होते ही वे इलाके भी खरीदारों को पसंद आने लगते हैं, जिन्हें कभी मुख्य बिजनेस या रिहायशी इलाकों से दूर समझा जाता था.'

लग्जरी घरों की मांग में तेज़ी

नोएडा की यह ग्रोथ अब सिर्फ सस्ते या मध्यम आय वर्ग के घरों तक सीमित नहीं है, डेवलपर्स अब ऐसे खरीदारों पर ध्यान दे रहे हैं जो बड़े घर और बेहतर सुविधाएं चाहते हैं, जिससे लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की मांग तेज़ी से बढ़ रही है.

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प्रतीक ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक तिवारी ने कहा कि नोएडा पूरे एनसीआर (NCR) में सबसे बेहतरीन संभावनाओं वाले रियल एस्टेट बाज़ारों में से एक बनकर उभरा है. उन्होंने कहा, "एनसीआर में नोएडा एक बेहद मजबूत रियल एस्टेट मार्केट के रूप में उभरा है. इसके पीछे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, तेजी से बढ़ते एम्प्लॉयमेंट हब और मकान खरीदने वालों की लगातार मांग मुख्य कारण हैं."

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाली तिमाहियों में लग्जरी घरों की मांग और मजबूत होने की उम्मीद है, उनके मुताबिक, नोएडा का सेक्टर 150 और गाज़ियाबाद का सिद्धार्थ विहार ऐसे प्रमुख माइक्रो-मार्केट्स हैं जो खरीदारों और निवेशकों, दोनों को तेज़ी से आकर्षित कर रहे हैं.

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