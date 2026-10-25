scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'समझदार होंगे तो हमला नहीं करेंगे, वरना...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने चेताया, होर्मुज पर भी किया अलर्ट

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो ईरान जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा. उन्होंने होर्मुज जल मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था में मौलिक बदलाव की बात कही है. अराघची ने कहा कि 40 दिनों के युद्ध के बाद काफी कुछ बदल चुका है और अब होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पहले जैसी नहीं रहेगी.

Advertisement
X
अराघची ने बताया कि होर्मुज में नावों की आवाजाही अब पहली जैसी नहीं रहेगी. (Photo- AP)
अराघची ने बताया कि होर्मुज में नावों की आवाजाही अब पहली जैसी नहीं रहेगी. (Photo- AP)

मिडिल-ईस्ट में तनाव के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ी चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा है कि अगर एक बार फिर जंग शुरू होती है तो ईरान जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा. अराघची ने ये भी साफ कप दिया है कि अब होर्मुज को लेकर व्यवस्था पहले जैसी नहीं रहेंगी.

ईरानी विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा कि 40 दिनों के भीषण युद्ध के बाद पूरे क्षेत्र में मौलिक और रणनीतिक बदलाव आ चुके हैं. उन्होंने कहा कि होर्मुज दशकों से खुला रहा है. ईरान और ओमान, दोनों देशों ने कभी भी समुद्री आवाजाही में कोई रुकावट पैदा नहीं की. हमेशा सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा की गई. लेकिन मौजूदा युद्ध ने सब कुछ बदलकर रख दिया है.

अराघची ने कहा, 'हमें ये कुबूल करना होगा कि अब नई चीजें हावी हैं. होर्मुज के जरिए जहाजों की आवाजाही का रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा. इसका प्रबंधन भी बदल जाएगा. इन मुद्दों पर हमारे और ओमान के बीच बातचीत हुई है और ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी.'

सम्बंधित ख़बरें

iran planning to kill American officials
खुफिया रिपोर्ट- मिडिल ईस्ट में US अधिकारियों को मारने वाला है ईरान
Yemen Houthis Claim Drone Missile
मिडिल ईस्ट में भड़का नया युद्ध, हूती हमलों से बढ़ा तनाव!
Iran Strait Hormuz
Strait of Hormuz में तेल तस्करी पर Iran का कड़ा एक्शन!
saudi arab executes two bangladeshis fact check
फैक्ट चेक: सऊदी में मौत की सजा पाने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के हैं ये Video?
netanyahu invites pm modi light torch with captain smith machhar
'कैप्टन स्मित मछार के साथ मशाल जलाएं...' पीएम मोदी को नेतन्याहू का न्योता

'तीसरे हमले का अंजाम भी अलग नहीं होगा'

अराघची ने आगे बताया कि युद्ध छिड़े या न छिड़े, ईरान की नीतियां नहीं बदलेंगी. उन्होंने कहा, 'आजकल एक और जंग की बात हो रही है. मैं अभी से सोच रहा हूं कि जंग के बाद क्या होगा. जंग हो या न हो, हमारी पॉलिसी वैसी ही रहेंगी. अगर कोई समझदार होगा, तो वो ईरानी लोगों पर दूसरा मिलिट्री हमला या हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे. उन्होंने (अमेरिका-इजरायल) दो बार कोशिश की है और नतीजे देखे हैं. अगर वो एक बार और कोशिश करना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है. उन्हें पिछली कोशिश से कोई अलग नतीजा नहीं मिलेगा.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'होर्मुज में तनाव के लिए अमेरिका जिम्मेदार', अराघची ने कूटनीति पर दिया जोर

ट्रंप ने दी थी ये धमकी

ईरान का ये रुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एक और छोटा अभियान 'एपिक फ्यूरी' चला सकता है. हालांकि, ट्रंप ने ये भी संकेत दिया था कि 3 नवंबर के अमेरिकी मिड-टर्म इलेक्शन से पहले कोई हमला नहीं होगा और ये युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'समझदार होंगे तो हमला नहीं करेंगे, वरना..', ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने चेताया, होर्मुज पर भी किया अलर्ट |
    Blinkit डिलीवरी बॉय को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई वारदात |
    चाचा के घर से चुराया 15 तोला सोना, 10 लाख में बेचकर खरीद ली THAR; गाड़ी की पूजा में बुलाया तो खुला राज |
    Amazon Sale में ₹3 हजार से कम में मिल रहा वैक्यूम क्लीनर, दिवाली की सफाई होगी आसान! |
    Karwa Chauth Sargi: बाजार की महंगी-मिलावटी मट्ठी छोड़ें, घर में देसी घी और गुड़ से बनाएं खस्ता और टेस्टी मट्ठी, करवा चौथ की सरगी में मजे से खाएं |
    केंद्रीय कर्मचारियों का दिवाली पर बढ़ेगा महंगाई भत्ता? जानिए अपडेट |
    VIDEO: जेल के अंदर अभिषेक पोरेल के साथ क्या-क्या हुआ? छलका दर्द, सौरव गांगुली को लेकर किया बड़ा खुलासा |
    'हम हिंदू हैं हमारे यहां तलाक नहीं होता', पत्नी सुनीता के लिए बोले गोविंदा, सातों जन्मों तक निभाएंगे साथ |
    क्यों लिखने के लिए 3.25 करोड़ का ऑफर दे रही एंथ्रोपिक? चर्चा में आया AI से जुड़ा सवाल  |
    काशी आर्ट कैफे, जिन्ना और बीफ... केरलम में व्लॉगर के वीडियो से भड़की UDF सरकार, दर्ज की FIR
    Advertisement