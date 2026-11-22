कुछ तस्वीरें वक्त के साथ पुरानी नहीं होतीं, बल्कि उनकी अहमियत और बढ़ जाती है. सोनिया गांधी की नई किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ का कवर ऐसी ही एक तस्वीर को सामने लाया है. वर्ष 1966 में राजीव गांधी के कैमरे से निकली इस तस्वीर में 20 साल की सोनिया दिखाई देती हैं. छह दशक बाद वही तस्वीर एक किताब के कवर पर है. यह सिर्फ एक पुराने चेहरे की वापसी नहीं, बल्कि उस प्रेम कहानी की याद है, जिसने दो जिंदगियों के साथ-साथ दो देशों और दो संस्कृतियों को भी जोड़ दिया.

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कभी-कभी एक तस्वीर को समझने के लिए उसकी उम्र जानना काफी नहीं होता, यह जानना भी जरूरी होता है कि उसे किसने खींचा था. सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ का कवर देखते हुए भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है. पहली नजर में यह एक साधारण श्वेत-श्याम तस्वीर लगती है. एक युवा महिला, चेहरे के पास टिका हुआ हाथ और कैमरे की तरफ देखती हुई आंखें. चेहरे पर सहजता है, आंखों में एक अनकही कहानी और तस्वीर में ऐसा सुकून, जो किसी बनावटी पोज में नहीं मिलता.

लेकिन इस तस्वीर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे किसी पेशेवर फोटोग्राफर ने नहीं, बल्कि राजीव गांधी ने खींचा था.

वर्ष 1966 में इटली के ट्यूरिन शहर में ली गई इस तस्वीर में सोनिया गांधी महज 20 साल की थीं. उस वक्त न उनके नाम के साथ गांधी परिवार की पहचान जुड़ी थी और न ही भारतीय राजनीति से उनका कोई संबंध था. वह एक युवा इतालवी लड़की थीं, जिसकी जिंदगी में प्रेम, सपने और भविष्य की अपनी कल्पनाएं थीं. शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि आने वाले वर्षों में उनकी जिंदगी कितनी बदलने वाली है.

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आज जब वही तस्वीर उनकी किताब के कवर पर दिखाई देती है, तो वह महज एक पुरानी याद नहीं रह जाती. वह उस रिश्ते की शुरुआत का एक दृश्य बन जाती है, जिसने आगे चलकर इतिहास के कई बड़े पड़ाव देखे.

जब राजीव के कैमरे में ठहर गई थी सोनिया की मुस्कान

प्रेम में कुछ पल ऐसे होते हैं, जिन्हें इंसान उस वक्त सामान्य समझकर जी लेता है. बाद में वही पल जिंदगी की सबसे अनमोल याद बन जाते हैं. राजीव गांधी ने जब सोनिया की यह तस्वीर खींची होगी, तब शायद उनके लिए वह अपनी प्रिय साथी की एक खूबसूरत तस्वीर भर रही होगी. उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही तस्वीर लाखों लोगों के सामने उनकी प्रेम कहानी की खामोश गवाही बनेगी.

इस तस्वीर को देखते हुए एक सवाल मन में जरूर आता है कि उस दिन राजीव गांधी ने सोनिया को किस नजर से देखा होगा? क्या उन्होंने सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा अपने कैमरे में उतारा था, या उस चेहरे में उन्हें अपना आने वाला पूरा जीवन दिखाई देता था?

इसका जवाब तस्वीर नहीं देती. लेकिन तस्वीर का होना ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है.

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आज राजीव गांधी हमारे बीच नहीं हैं. उनके जीवन की स्मृतियां, उनकी आवाज और उनसे जुड़ी अनगिनत तस्वीरें ही लोगों के पास बची हैं. ऐसे में उनकी खींची हुई यह तस्वीर सोनिया गांधी की किताब के कवर पर दिखाई देना एक अलग ही भावनात्मक अर्थ रखता है. कैमरे के पीछे खड़ा व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी नजर से कैद किया गया एक पल आज भी मौजूद है.

‘Belonging’ के मायने और सोनिया की जिंदगी का सफर

किताब का शीर्षक ‘Belonging: A Journey of Love’ भी इस तस्वीर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाता है. Belonging यानी अपनापन, किसी जगह से जुड़ाव और किसी रिश्ते में अपना घर तलाश लेना.

सोनिया गांधी का जीवन इस शब्द के अर्थ को समझने का एक अलग अवसर देता है. उनका जन्म इटली में हुआ. बचपन और युवावस्था के शुरुआती वर्ष वहीं बीते. लेकिन प्रेम उन्हें भारत ले आया. यहां उनका सामना एक नई भाषा, नई संस्कृति, नए परिवार और बिल्कुल अलग सामाजिक परिवेश से हुआ.

एक देश में जन्मी युवती का दूसरे देश को अपना घर बनाना सिर्फ भौगोलिक यात्रा नहीं होती. इसके साथ भावनाएं जुड़ती हैं, रिश्ते जुड़ते हैं और अपनी पुरानी पहचान के साथ एक नई पहचान बनाने की चुनौती भी जुड़ जाती है.

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सोनिया गांधी के जीवन में यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया होगा. इसके पीछे वर्षों का अनुभव, रिश्तों की गर्माहट और जिंदगी के अनेक उतार-चढ़ाव रहे होंगे. किताब का शीर्षक इसी भावनात्मक यात्रा की तरफ इशारा करता है.

और कवर पर लगी 1966 की तस्वीर उस यात्रा का शुरुआती दृश्य बन जाती है. उस समय की सोनिया को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सके कि यही युवती एक दिन भारत के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य बनेगी.

एक तस्वीर राजीव ने खींची, दूसरी अगली पीढ़ी ने

इस किताब के कवर की कहानी को और खास बनाती है इसकी दूसरी तस्वीर. सामने के कवर पर 1966 की युवा सोनिया हैं, जिन्हें राजीव गांधी ने अपने कैमरे में कैद किया था. वहीं पीछे के कवर पर वर्ष 2026 में दिल्ली में ली गई उनकी तस्वीर है. इसे उनके नाती रेहान वाड्रा और उनकी साथी अवीवा बेग ने खींचा है.

यानी एक तस्वीर राजीव गांधी की नजर से निकली थी और दूसरी अगली पीढ़ी की नजर से.

दोनों तस्वीरों के बीच करीब 60 साल का फासला है. एक तरफ 20 साल की सोनिया हैं, दूसरी तरफ जीवन के लंबे अनुभवों से गुजर चुकी आज की सोनिया. एक तस्वीर में युवावस्था की सहजता है, दूसरी में समय के साथ आई परिपक्वता.

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इन दोनों तस्वीरों को साथ रखकर देखना अपने आप में एक भावुक अनुभव है. वक्त आगे बढ़ गया. कैमरा पकड़ने वाले हाथ बदल गए. परिवार की अगली पीढ़ी बड़ी हो गई. जिंदगी ने अपने हिस्से की खुशियां और दुख दोनों दिए. लेकिन तस्वीरों के केंद्र में मौजूद चेहरा वही है.

पहली तस्वीर में पति का प्रेम है और दूसरी में परिवार की अगली पीढ़ी का अपनापन. यह महज दो तस्वीरों का अंतर नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार की कई पीढ़ियों के बीच बने रिश्तों की कहानी है.

राजनीति से परे एक निजी सोनिया

सोनिया गांधी का नाम भारतीय राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है. दशकों तक वह देश की राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में रही हैं. उनके फैसलों, राजनीतिक भूमिका और सार्वजनिक जीवन पर खूब लिखा गया है. लेकिन इस किताब का कवर पाठक को उनकी जिंदगी के एक बिल्कुल अलग हिस्से तक ले जाता है.

यहां सोनिया किसी राजनीतिक पद पर बैठी नेता नहीं हैं. न उनके आसपास सत्ता का कोई प्रतीक है और न ही सार्वजनिक जीवन की औपचारिकता. यहां सिर्फ एक युवा महिला है, जिसे शायद उस वक्त यह भी नहीं मालूम था कि भविष्य में उसकी जिंदगी कितने बड़े बदलावों से गुजरने वाली है.

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यही इस तस्वीर की सबसे बड़ी खूबसूरती है. यह सोनिया गांधी को उनकी राजनीतिक पहचान से अलग करके देखने का मौका देती है. उस चेहरे को सामने लाती है, जिसे कभी राजीव गांधी ने अपने कैमरे से देखा था.

राजनीति किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पहचान देती है, लेकिन उसकी निजी जिंदगी को समझने के लिए रिश्तों और यादों की तरफ लौटना पड़ता है. इस कवर की तस्वीर उसी निजी दुनिया का एक छोटा-सा दरवाजा खोलती है.

छह दशक बाद भी जिंदा है वह एक पल

वर्ष 1966 में खींची गई तस्वीर का वर्ष 2026 में एक किताब के कवर पर लौटना समय के एक खूबसूरत चक्र जैसा है. जिस तस्वीर को कभी निजी याद के तौर पर संभालकर रखा गया होगा, वह आज सार्वजनिक स्मृति का हिस्सा बन गई है.

सोनिया गांधी की इस किताब का कवर इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें जिंदगी के दो अलग-अलग दौर एक साथ दिखाई देते हैं. एक तरफ वह युवती है, जिसकी आंखों में आने वाले कल के सपने रहे होंगे. दूसरी तरफ वह महिला है, जिसने छह दशकों में जीवन के अनेक रंग देखे हैं.

इस दौरान बहुत कुछ बदल गया. परिवार के कई रिश्तों ने समय की कठिन परीक्षाएं देखीं. राजीव गांधी का असमय जाना सोनिया के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक रहा. लेकिन उनकी खींची हुई तस्वीर आज भी मौजूद है. शायद किसी इंसान के जाने के बाद उसकी छोड़ी हुई छोटी-छोटी निशानियां ही सबसे ज्यादा बोलती हैं.

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एक तस्वीर, एक पुरानी याद और कैमरे के पीछे खड़ा एक शख्स. इन तीन चीजों में कभी-कभी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी होती है.

सोनिया गांधी की किताब का यह कवर भी कुछ ऐसा ही एहसास कराता है. यह सिर्फ एक युवा चेहरे की पुरानी तस्वीर नहीं है. यह राजीव गांधी की नजर से देखी गई सोनिया हैं. वह सोनिया, जो राजनीति में आने से बहुत पहले किसी की मोहब्बत थीं.

छह दशक बाद भी उस तस्वीर में एक पल ठहरा हुआ है. दुनिया बदल गई, वक्त गुजर गया, जिंदगी ने कई करवटें लीं, लेकिन कैमरे में कैद वह चेहरा आज भी वैसा ही है.

शायद मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात भी यही है. वक्त गुजर जाता है, लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, जिनमें जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हमेशा के लिए जिंदा रह जाता है.

बुक: ‘Belonging: A Journey of Love’

लेखक: सोनिया गांधी

पब्लिशर: हार्पर कॉलिन्स इंडिया

दाम: 1299

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