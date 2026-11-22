उत्तर प्रदेश के बरेली में साइबर ठगों ने एक मशहूर डॉक्टर को अपना शिकार बनाने की कोशिश की. ठगों ने खुद को एटीएस (ATS) का अधिकारी बताया और डॉक्टर को पूरी रात वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' रखा. इस दौरान ठगों ने डॉक्टर को काफी परेशान किया.

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इसकी शुरुआत तब हुई जब साइबर ठगों ने डॉक्टर से संपर्क किया और उन पर गंभीर आरोप लगाए. जानकारी के मुताबिक, ठगों ने दावा किया कि डॉक्टर के खाते का इस्तेमाल किसी आतंकवादी संगठन को डेढ़ करोड़ रुपये भेजने के लिए किया गया है.

इस घटना के चलते डॉक्टर और उनका पूरा परिवार पूरी रात गहरे तनाव और डर के साये में रहा. हालांकि, सुबह होने पर जब डॉक्टर को शक हुआ, तो उन्होंने बिना देर किए पुलिस को इस बारे में जानकारी दी.

बरेली पुलिस ने जब इस मामले की जांच-पड़ताल की, तो ठगों की सारी पोल खुल गई. सच सामने आने के बाद डॉक्टर और उनके परिवार ने राहत की सांस ली.

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बता दें, साइबर क्राइम की दुनिया में 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) ठगी का एक खतरनाक तरीका बनकर उभरा है. यह एक तरह का मेंटल कंट्रोल बनाने का खेल है, जिसमें ठग केवल एक फोन या वीडियो कॉल के जरिए किसी को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं.

ज्यादातर मामलों में साइबर अपराधी खुद को पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हैं. वे सामने वाले को किसी झूठे केस में फंसाने का डर दिखाते हैं. डिजिटल अरेस्ट के कई विक्टिम अपने लाखों रुपये गंवा चुके हैं.

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