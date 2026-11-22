बिहार के रोहतास जिले के सासाराम स्थित ऐतिहासिक शेरशाह सूरी के मकबरे को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने जरूरी कदम उठाया है. मकबरे की जर्जर होती संरचना, गुंबद से पत्थरों के गिरने और परिसर में स्थित कृत्रिम झील के पानी के प्रदूषण से जुड़ी चिंताओं पर अधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है.

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NGT की प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने यह कार्रवाई 29 सितंबर 2026 को इंडिया टुडे में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर शुरू की है. इसमें मकबरे की सुरक्षा और उसके आसपास के जलस्रोतों की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे.

रिपोर्ट में बताया गया है कि शेरशाह सूरी के मकबरे के गुंबद से पत्थर टूटकर गिर रहे हैं, जिससे ऐतिहासिक स्मारक की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

इसके अलावा मकबरे के चारों ओर स्थित कृत्रिम झील में पानी पहुंचाने वाली नहरों के ओनरशिप और मैनेजमेंट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

झील के पानी की गुणवत्ता और उसमें होने वाले प्रदूषण की नियमित जांच को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. NGT ने इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए माना कि यह मामला पर्यावरण की सुरक्षा और जल प्रदूषण से जुड़े अहम सवाल खड़े करता है.

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पर्यावरण संरक्षण कानूनों के तहत मामला

अधिकरण ने प्रथम दृष्टया माना कि मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत विचार किए जाने योग्य मुद्दे मौजूद हैं. इसी क्रम में NGT ने संबंधित सरकारी विभागों और प्राधिकरणों को मामले में प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है.

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