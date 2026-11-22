अहमदाबाद के एसजी हाईवे स्थित एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले तीन आईटी इंजीनियरों ने कंपनी के वेयरहाउस से 7,12,000 रुपये कीमत के 104 लैपटॉप चोरी कर लिए. इस मामले में विदेशों में अकाउंटिंग और फाइनेंस सर्विस मुहैया कराने वाली प्राइवेट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने अपने तीनों आईटी इंजीनियरों के खिलाफ वस्त्रापुर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है.

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यूके, यूएस, मैक्सिको, कनाडा समेत अन्य देशों में अकाउंटिंग और फाइनेंस सर्विस मुहैया कराने वाली क्यू वैक्स ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट (लीगल) नीरज जैन ने अपने ही आईटी इंजीनियर ओवेसिस अंसारी, मोहित वाजा और जयदीप जिनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है.

नीरज के मुताबिक, ओवेसिस ने दो लैपटॉप चोरी करने की बात कबूल की है. वहीं, जयदीप और मोहित ने बाकी लैपटॉप चोरी करने की बात स्वीकार की है.

बताया जा रहा है कि मोहित ने 95 लैपटॉप चोरी करने की बात अपने हाथ से एक कागज पर लिखकर और उस पर दस्तखत करके स्वीकार की है. तीनों ने मिलकर अलग-अलग कंपनियों के कुल 104 लैपटॉप चोरी किए, जिनकी कीमत 7,12,000 रुपये बताई गई है.

दरअसल, एसजी हाईवे स्थित GNFC टावर में मौजूद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सभी काम लैपटॉप की मदद से किए जाते हैं. कंपनी के सभी लैपटॉप आईटी बैकएंड टीम के मैनेजर विजय और मयूर की देखरेख में वेयरहाउस में रखे जाते हैं.

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कंपनी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों के लैपटॉप भी वेयरहाउस में रखे रहते हैं. कंपनी में साल 2024 से लेवल-2 इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले ओवेसिस अंसारी, लेवल-1 इंजीनियर मोहित वाजा और साल 2022 से लेवल-1 इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले जयदीप जिनिया लैपटॉप वेयरहाउस में रखते थे.

कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि इस बीच, कंपनी में भर्ती किए गए दो नए कर्मचारियों को लैपटॉप अलॉट करते समय एक कंपनी के दो लैपटॉप नहीं मिले. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, जिसमें ओवेसिस अंसारी दोनों लैपटॉप लेकर जाते हुए दिखाई दिया.

इसके बाद दूसरे वेयरहाउस की जांच करने पर 102 लैपटॉप गायब मिले. उस वेयरहाउस के सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला कि पिछले 6 महीने से जयदीप और मोहित लैपटॉप चोरी कर रहे थे.

इसके बाद मामले की जांच के लिए तुरंत एक कमेटी बनाई गई. पूछताछ के दौरान ओवेसिस ने दो लैपटॉप चोरी करने की बात कबूल की. वहीं, जयदीप और मोहित ने बाकी लैपटॉप चोरी करने की बात स्वीकार की. मोहित ने एक कागज पर 95 लैपटॉप चोरी करने की बात लिखकर उस पर दस्तखत भी किए हैं.

वहीं, वस्त्रापुर पुलिस ने बताया कि कंपनी की तरफ से 104 लैपटॉप चोरी होने की एफआईआर दर्ज करवाई गई है. सभी लैपटॉप चोरी करने का आरोप कंपनी के ही तीन आईटी इंजीनियरों पर है.

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