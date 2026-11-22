Best Winter Treks In India: सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने और पहाड़ों की खूबसूरती निहारने के लिए बेहद खास होता है. खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें एडवेंचर पसंद है, विंटर सीजन ट्रेकिंग का शानदार मौका लेकर आता है. इस दौरान पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर, देवदार के जंगल, खूबसूरत घाटियां और दूर तक फैले हिमालय के नजारे देखने को मिलते हैं.

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अगर आप भी इस सर्दी में कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो भारत के कुछ खूबसूरत ट्रेक अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. अगर शुरुआती ट्रेकर्स हैं या फिर आपको एडवेंचर पसंद है तो यह ट्रेक आपको पसंद आएंगे और अपने हिसाब से इनमें से किसी पर भी जा सकते हैं. आइए आपको इन 7 खूबसूरक ट्रेक के बारे में बताते हैं, जहां जाकर आपको जन्नत जैसे नजारे देखने को मिलेंगे.

1. केदारकांठा ट्रेक, उत्तराखंड

उत्तराखंड का केदारकांठा ट्रेक सर्दियों में ट्रेकिंग के लिए काफी पॉपुलर है. इसकी शुरुआत उत्तरकाशी के सांकरी गांव से होती है. रास्ते में देवदार और चीड़ के घने जंगल, बर्फ से ढके कैंप और खूबसूरत पहाड़ी नजारे देखने को मिलते हैं. करीब 3,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इसकी चोटी से स्वर्गारोहिणी और बंदरपूंछ जैसी हिमालयी चोटियों का शानदार नजारा दिखाई देता है. इसे पूरा करने में आमतौर पर 5 से 6 दिन लगते हैं.

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2. ब्रह्मताल ट्रेक, उत्तराखंड

अगर आपको बर्फीले पहाड़ों के बीच लंबी पैदल यात्रा करना पसंद है, तो ब्रह्मताल ट्रेक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. चमोली जिले में स्थित इस ट्रेक की शुरुआत लोहाजंग से होती है. रास्ते में घने जंगल, खुले बुग्याल और खूबसूरत पहाड़ी कैंप मिलते हैं. यहां से त्रिशूल और नंदा घुंटी जैसी चोटियों के शानदार नजारे दिखाई देते हैं. यह ट्रेक आमतौर पर 5 से 6 दिनों में पूरा होता है.

3. नाग टिब्बा ट्रेक, उत्तराखंड

अगर आपके पास ज्यादा छुट्टियां नहीं हैं, तो नाग टिब्बा ट्रेक प्लान कर सकते हैं. मसूरी के पास स्थित यह ट्रेक वीकेंड एडवेंचर के लिए जाना जाता है. इसकी शुरुआत पंतवारी गांव से होती है. जंगलों से गुजरते हुए करीब 3,000 मीटर ऊंची चोटी तक पहुंचा जाता है. साफ मौसम में यहां से हिमालय की कई चोटियां दिखाई देती हैं. इसे आमतौर पर दो दिनों में पूरा किया जा सकता है.

4. डेयारा बुग्याल ट्रेक, उत्तराखंड

उत्तरकाशी का डेयारा बुग्याल अपने विशाल घास के मैदानों के लिए मशहूर है. सर्दियों में यहां बर्फ जमने के बाद पूरा इलाका बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. इस ट्रेक की शुरुआत रायथल या बारसू गांव से की जा सकती है. रास्ते में जंगलों के बाद खुले मैदान और हिमालय की चोटियों के शानदार नजारे मिलते हैं. इस ट्रेक को पूरा करने में लगभग 4 से 6 दिन लग सकते हैं.

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5. कुआरी पास ट्रेक, उत्तराखंड

हिमालय की ऊंची चोटियों को करीब से देखने का मन है, तो कुआरी पास ट्रेक पर जा सकते हैं. गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यह ट्रेक जंगलों, हरे-भरे मैदानों और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है. यहां से नंदा देवी समेत कई ऊंची चोटियों का नजारा दिखाई देता है. करीब 3,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पास तक पहुंचने में आमतौर पर 5 से 6 दिन लगते हैं.

6. सैंडकफू ट्रेक, पश्चिम बंगाल

सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी सर्दियों के दौरान शानदार ट्रेकिंग का अनुभव लिया जा सकता है. दार्जिलिंग जिले में स्थित सैंडकफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है. करीब 3,636 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जगह से एवरेस्ट, कंचनजंगा, ल्होत्से और मकालू जैसी दुनिया की ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं. रास्ते में छोटे पहाड़ी गांव और खूबसूरत जंगल भी मिलते हैं.

7. हर की दून ट्रेक, उत्तराखंड

हर की दून ट्रेक उन लोगों के लिए अच्छा है जो पहाड़ों के साथ-साथ शांत गांवों और प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से देखना चाहते हैं. उत्तरकाशी के सांकरी क्षेत्र से शुरू होने वाला यह ट्रेक घाटियों, जंगलों और पहाड़ी बस्तियों से होकर गुजरता है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक पहाड़ी जीवन इस सफर को खास बनाते हैं. सर्दियों में यहां का मौसम काफी ठंडा हो जाता है, इसलिए अच्छी तैयारी के साथ ही ट्रेक पर निकलें.

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ट्रेकिंग पर जाने से पहले ध्यान रखें: पहाड़ों में मौसम तेजी से बदल सकता है. इसलिए किसी भी ट्रेक की बुकिंग से पहले स्थानीय प्रशासन और अधिकृत ट्रेक ऑपरेटर से रास्ते की मौजूदा स्थिति, मौसम, परमिट और कैंपिंग की जानकारी जरूर लें. गर्म कपड़े, अच्छे ट्रेकिंग शूज और जरूरी दवाइयां साथ रखें.

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