मेक्सिको के सिनालोआ स्टेट में एक भीषण हिंसक झड़प में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है. यह पूरी घटना उस समय हुई जब मेक्सिको के अधिकारियों ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत कार्टेल बॉस फ़ॉस्टो इसिड्रो मेजा फ़्लोरेस को गिरफ्तार किया. उसे 'एल चापो इसिड्रो' के नाम से जाना जाता है.

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मेक्सिको के डिफेंस कैबिनेट ने शनिवार को इस कार्रवाई से जुड़ी आधिकारिक जानकारी शेयर की. अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान काफी फायरिंग हुई.

इसमें कथित तौर पर 7 कार्टेल बंदूकधारी मारे गए, जबकि 4 मेक्सिकन सैनिकों ने भी अपनी जान गंवा दी.

गिरफ्तार किया गया मेजा फ्लोरेस लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर था और वह एफबीआई के 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की सूची में भी शामिल है.



बता दें, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. सामने आई जानकारी के मुताबिक, मेक्सिकन अथॉरिटीज ने इस हाई-प्रोफाइल ऑपरेशन को अमेरिका से मिली इंटेलिजेंस की मदद से अंजाम दिया.

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