भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है, आज (22 नवंबर) इस मुकाबले का चौथा दिन है. भारतीय टीम अपनी पहली पारी के स्कोर 486/4 से आगे खेल रही है.

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मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था. न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए. भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में चौथे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

ऐसी रही है भारत की पहली पारी

वेलिंगटन टेस्ट में तीसरे दिन का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा. तीसरे दिन भारतीय टीम ने केवल 3 विकेट गंवाए. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 290 गेंदों पर 136 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं देवदत्त पडिक्कल ने 10 चौके की मदद से 175 गेंदों पर 80 रन बनाए. राहुल और पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 165 रनों की साझेदारी हुई. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 146 बॉल पर 98 रनों का योगदान दिया. उनकी पारी में 9 चौके और दो छक्के शामिल रहे. तीसरे दिन विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की. इससे पहले दूसरे दिन के खेल में यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 89 गेंदों पर 85 रन बनाकर अच्छे स्कोर की नींव रखी थी.

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भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड:

बल्लेबाज विकेट रन यशस्वी जायसवाल कॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड मैट हेनरी 85 केएल राहुल बोल्ड नाथन स्मिथ 136 देवदत्त पडिक्कल बोल्ड काइल जेमिसन 80 शुभमन गिल बोल्ड जैकब डफी 98 ऋषभ पंत नाबाद अंशुल कम्बोज नाबाद

विकेट पतन: 1-130 (यशस्वी जायसवाल, 27.5 ओवर), 2-295 (देवदत्त पडिक्कल, 82.6 ओवर), 3-386 (केएल राहुल, 103.3 ओवर), 4-486 (शुभमन गिल, 124.4 ओवर)

न्यूजीलैंड की पहली पारी में न‍िकोल्स-फ‍िल‍िप्स के शतक

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 70 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद शानदार वापसी की थी. हेनरी निकोल्स ने 335 गेंदों पर नाबाद 175 रन बनाए, जिसमें 21 चौके शामिल रहे. वहीं ग्लेन फिलिप्स ने 216 गेंदों पर 118 रनों की पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 216 रनों की साझेदारी कर न्यूजीलैंड को शुरुआती झटकों से उबारा. भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह सबसे सफल रहे. उन्होंने चार विकेट झटके, जबकि आकाश दीप को तीन और अंशुल कम्बोज को दो सफलताएं मिलीं. प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में एक विकेट आया.

न्यूजीलैंड की पहली पारी का स्कोरकार्ड: 368/10 (120.6 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन टॉम लैथम बोल्ड जसप्रीत बुमराह 0 डेवोन कॉन्वे कॉट ऋषभ पंत बोल्ड अंशुल कम्बोज 4 हेनरी निकोल्स नाबाद 175 रचिन रवींद्र कॉट ऋषभ पंत बोल्ड आकाश दीप 15 डेरिल मिचेल कॉट यशस्वी जायसवाल बोल्ड जसप्रीत बुमराह 1 टॉम ब्लंडेल कैच शुभमन गिल बोल्ड जसप्रीत बुमराह 5 ग्लेन फिलिप्स बोल्ड आकाश दीप 118 नाथन स्मिथ LBW प्रसिद्ध कृष्णा 14 काइल जेमिसन कॉट केएल राहुल बोल्ड आकाश दीप 11 मैट हेनरी LBW जसप्रीत बुमराह 1 जैकब डफी कॉट ऋषभ पंत बोल्ड अंशुल कम्बोज 4

विकेट पतन: 1-2 (टॉम लैथम, 0.3 ओवर), 2-12 (डेवोन कॉन्वे, 3.2 ओवर), 3-51 (रचिन रवींद्र, 19.1 ओवर), 4-52 (डेरिल मिचेल, 20.6 ओवर), 5-70 (टॉम ब्लंडेल, 28.2 ओवर), 6-286 (ग्लेन फिलिप्स, 93.6 ओवर), 7-318 (नाथन स्मिथ,109.1 ओवर), 8-343 (काइल जेमिसन, 115.1 ओवर), 9-348 (मैट हेनरी, 116.5 ओवर), 10-368 (जैकब डफी, 120.6 ओवर).

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भारत की प्लेइंग-11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह.

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न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, जैकब डफी.

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न्यूजीलैंड और भारत के के बीच अब तक 65 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने ने 22 मैचों में जीत दर्ज की. जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 16 मुकाबले जीते. 27 टेस्ट मैच ड्रॉ भी रहे.

भारत बनाम न्यूजीलैंड (हेड टू हेड)

कुल टेस्ट मैच: 65

भारत ने जीते: 22

न्यूजीलैंड ने जीते: 16

ड्रॉ रहे: 27

भारत का फुल स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी और गुरनूर बरार.

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, ब्लेयर टिकनर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, विल यंग, काइल जेमिसन और जैकब डफी.

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